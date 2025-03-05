Туреччина планує стіну на кордоні з Грецією для запобігання нелегальній міграції

Губернатор провінції Едірне, що розташована на північному заході Туреччини, Юнус Сезер оголосив, що 8,5-кілометрова частина масштабної загороди буде побудована у 2025 році.

Передає УНН із посиланням на Nərgiz TV та Sözcü Gazetesi.

Деталі

Туреччина планує побудову стіни на кордоні з Грецією, щоб запобігти нелегальному в'їзду до ЄС: перші 8,5 кілометрів стіни будуть встановлені у 2025 році, обіцяє губернатор турецької провінції Едірне Юнус Сезер. Провінція межує з країнами-членами ЄС - Грецією і Болгарією.

Також ідеться про те, що вздовж сухопутного кордону між Туреччиною і Грецією, довжиною близько 200 кілометрів, будуть побудовані додаткові ділянки стіни.

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Коментар

Цього року ми вперше вживемо заходів щодо забезпечення фізичної безпеки на нашому західному кордоні. Стіни та огорожі будуть побудовані на лінії кордону. Як ви знаєте, були тільки патрульні дороги. Патрульні дороги було завершено, і було проведено тендер на будівництво фізичних огорож і стін, як на східному кордоні. Ми вперше вживемо заходів щодо забезпечення фізичної безпеки на західному кордоні - заявив Юнус Сезер

Додамо

У 2016 році між Туреччиною та ЄС було підписано угоду про суттєве скорочення кількості біженців, які в'їжджають до ЄС через Туреччину.

Доповнення

Представник партії Cumhuriyet Halk Partisi (Республіканська народна партія - РНП) Ахмет Баран Язган заявив, що Туреччина є країною НАТО і що їй немає необхідності будувати стіну на кордоні з Грецією, а головна мета - не допустити проникнення біженців до Європи.

Звісно, має бути демаркаційна точка для визначення і захисту кордонів нашої країни, але в такій стіні немає потреби. Нормальне становище Туреччини з її європейськими сусідами не схоже на становище Мексики та Америки. - зазначив представник РНП.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що США повинні менше турбуватися про путіна і більше про нелегальних мігрантів. Він попередив про загрозу "бандитів та наркобаронів" для країни, порівнюючи ситуацію з Європою.

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