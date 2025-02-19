США призупинили розгляд імміграційних заявок від українців за програмами Байдена - ЗМІ
Київ • УНН
Адміністрація Трампа тимчасово заморозила розгляд імміграційних заявок від мігрантів з України та Латинської Америки. Рішення пов'язане з перевіркою потенційних випадків шахрайства та безпековими питаннями.
Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила розгляд всіх імміграційних заявок, поданих мігрантами з Латинської Америки та України, яким дозволили в'їхати в США за певними програмами часів Байдена. Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела, інформує УНН.
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"Адміністрація Трампа ввела паузу у розгляді всіх імміграційних заяв, поданих мігрантами з Латинської Америки та України, яким дозволили в'їхати до США в межах певних програм часів Байдена", - пише видання з посиланням на двох офіційних осіб США та внутрішню службову записку.
Видання вказує, що у Білому домі пішли на такий крок, "зважаючи на шахрайство та занепокоєння безпековими питаннями".
"Згідно з директивою, заморожування заявок діятиме на невизначений термін, доки державні службовці працюватимуть над виявленням потенційних випадків шахрайства та вдосконаленням процедур перевірки", - йдеться у статті.
Зазначається, що це створить проблему для великої кількості мігрантів, які перебували в процесі подання заявок, що дозволяли їм залишитися в США легально, а в деяких випадках і назавжди.
"Хоча точна кількість постраждалих мігрантів невідома, відкладення розгляду заявок стосується кількох програм адміністрації Байдена, які дозволили сотням тисяч іноземців легально прибути до США згідно з імміграційним законом, відомим як "пароль". Цей закон уповноважує уряд США швидко приймати іноземців з гуманітарних міркувань чи суспільної користі", - пише ЗМІ.
Нагадаємо
Раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Дональда Трампа готується скасувати легальний статус багатьох мігрантів, яким було дозволено легально прибути до США з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели за колишнього президента Джо Байдена.
Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп віддав наказ Пентагону і Міністерству внутрішньої безпеки підготувати міграційний центр у затоці Гуантанамо для розміщення до 30 000 мігрантів.