США приостановили рассмотрение иммиграционных заявок от украинцев по программам Байдена - СМИ

ukenru
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
07:13 • 30517 просмотра

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля
04:10 • 91685 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
18 февраля, 17:15 • 122452 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует 19 февраля быть в Украине - источники
18 февраля, 15:01 • 122826 просмотра

Келлог планирует 19 февраля быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 123820 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 134885 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 156551 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 150750 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 144304 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 135359 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новые взрывы в Одессе: что происходит в городе

Новые взрывы в Одессе: что происходит в городе

18 февраля, 22:03 • 72357 просмотра
Трамп не называл Зеленского "некомпетентным" - опровержение фейка

Трамп не называл Зеленского "некомпетентным" - опровержение фейка

18 февраля, 22:29 • 80486 просмотра
Украина и ЕС провели второй раунд диалога по безопасности и обороне в Брюсселе

Украина и ЕС провели второй раунд диалога по безопасности и обороне в Брюсселе

18 февраля, 23:09 • 90715 просмотра
Перемещение вражеских дронов было зафиксировано в восьми областях Украины - ПС

Перемещение вражеских дронов было зафиксировано в восьми областях Украины - ПС

19 февраля, 01:01 • 78904 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

06:32 • 70122 просмотра
публикации
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

07:13 • 30517 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

06:32 • 70122 просмотра
День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

04:10 • 91685 просмотра
Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

18 февраля, 16:06 • 126283 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

18 февраля, 08:14 • 180109 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

07:54 • 465 просмотра
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 100793 просмотра
Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

18 февраля, 13:55 • 116939 просмотра
Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

18 февраля, 13:36 • 118167 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

18 февраля, 07:53 • 155572 просмотра
Актуальное
США приостановили рассмотрение иммиграционных заявок от украинцев по программам Байдена - СМИ

США приостановили рассмотрение иммиграционных заявок от украинцев по программам Байдена - СМИ

Киев  •  УНН

 • 3641 просмотра

Read in English

Администрация Трампа временно заморозила рассмотрение иммиграционных заявок от мигрантов из Украины и Латинской Америки. Решение связано с проверкой потенциальных случаев мошенничества и вопросами безопасности.

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявок, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым позволили в1ехать в США по определенным программам времен Байдена. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Детали

«Администрация Трампа ввела паузу в рассмотрении всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым разрешили въехать в США в рамках определенных программ времен Байдена», - пишет издание со ссылкой на двух официальных лиц США и внутреннюю служебную записку.

Издание указывает, что в Белом доме пошли на такой шаг, «учитывая мошенничество и беспокойство вопросами безопасности».

«Согласно директиве, замораживание заявок будет действовать на неопределенный срок, пока государственные служащие будут работать над выявлением потенциальных случаев мошенничества и совершенствованием процедур проверки», - говорится в статье.

Отмечается, что это создаст проблему для большого количества мигрантов, которые находились в процессе подачи заявок, позволявших им остаться в США легально, а в некоторых случаях и навсегда.

«Хотя точное количество пострадавших мигрантов неизвестно, отложение рассмотрения заявок касается нескольких программ администрации Байдена, которые позволили сотням тысяч иностранцев легально прибыть в США согласно иммиграционному закону, известному как «пароль». Этот закон уполномочивает правительство США быстро принимать иностранцев по гуманитарным соображениям или общественной пользы», - пишет СМИ.

Напомним,

Ранее стало известно, что Администрация президента США Дональда Трампа готовится отменить легальный статус многих мигрантов, которым было разрешено легально прибыть в США из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы при бывшем президенте Джо Байдене.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону и Министерству внутренней безопасности подготовить миграционный центр в заливе Гуантанамо для размещения до 30 000 мигрантов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоНовости МираНаши за границей
gaitiГаити
kubaКуба
pentagonПентагон
belii-domБелый дом
venesuelaВенесуэла
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы