США приостановили рассмотрение иммиграционных заявок от украинцев по программам Байдена - СМИ
Киев • УНН
Администрация Трампа временно заморозила рассмотрение иммиграционных заявок от мигрантов из Украины и Латинской Америки. Решение связано с проверкой потенциальных случаев мошенничества и вопросами безопасности.
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявок, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым позволили в1ехать в США по определенным программам времен Байдена. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.
Детали
«Администрация Трампа ввела паузу в рассмотрении всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым разрешили въехать в США в рамках определенных программ времен Байдена», - пишет издание со ссылкой на двух официальных лиц США и внутреннюю служебную записку.
Издание указывает, что в Белом доме пошли на такой шаг, «учитывая мошенничество и беспокойство вопросами безопасности».
«Согласно директиве, замораживание заявок будет действовать на неопределенный срок, пока государственные служащие будут работать над выявлением потенциальных случаев мошенничества и совершенствованием процедур проверки», - говорится в статье.
Отмечается, что это создаст проблему для большого количества мигрантов, которые находились в процессе подачи заявок, позволявших им остаться в США легально, а в некоторых случаях и навсегда.
«Хотя точное количество пострадавших мигрантов неизвестно, отложение рассмотрения заявок касается нескольких программ администрации Байдена, которые позволили сотням тысяч иностранцев легально прибыть в США согласно иммиграционному закону, известному как «пароль». Этот закон уполномочивает правительство США быстро принимать иностранцев по гуманитарным соображениям или общественной пользы», - пишет СМИ.
Напомним,
Ранее стало известно, что Администрация президента США Дональда Трампа готовится отменить легальный статус многих мигрантов, которым было разрешено легально прибыть в США из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы при бывшем президенте Джо Байдене.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону и Министерству внутренней безопасности подготовить миграционный центр в заливе Гуантанамо для размещения до 30 000 мигрантов.