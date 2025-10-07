У берегов Греции затонула лодка с мигрантами: погибли по меньшей мере 4 человека – Reuters
Киев • УНН
У греческого острова Лесбос затонула лодка с 38 мигрантами. Спасены 34 человека, четверо погибли, причины трагедии выясняются.
Вблизи греческого острова Лесбос затонула лодка с более чем тремя десятками мигрантов. Погибли по меньшей мере четыре человека, остальных удалось спасти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на греческую береговую охрану, пишет УНН.
Подробности
Как сообщается, судно по неизвестным причинам затонуло недалеко от побережья Греции. На месте происшествия продолжается масштабная поисково-спасательная операция – задействованы три корабля и вертолет.
Турецкие рыбаки выловили неизвестный морской дрон со взрывчаткой: в рыбацкой гавани эвакуировали все корабли30.09.25, 14:09 • 3078 просмотров
На юге острова спасатели нашли 34 мигрантов живыми, а в море – тела четырех погибших. По предварительным оценкам, на борту находились 38 человек.
Причины трагедии выясняются.
Греция, некогда бывшая эпицентром миграционного кризиса 2015–2016 годов, в последнее время снова сталкивается с ростом потока мигрантов из Северной Африки. Власти страны усилили контроль на морских путях, в частности вокруг островов Крит и Гавдос.
Яхта стоимостью в миллион долларов затонула у берегов Турции во время первого рейса: пассажиры выпрыгивали в открытое море04.09.25, 14:56 • 5226 просмотров