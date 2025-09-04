$41.370.01
Яхта стоимостью в миллион долларов затонула у берегов Турции во время первого рейса: пассажиры выпрыгивали в открытое море

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Яхта Dolce Vento стоимостью почти 1 миллион долларов затонула у побережья Турции через 15 минут после первого рейса. Владелец, капитан и двое членов экипажа спаслись, причины инцидента расследуются.

Яхта стоимостью в миллион долларов затонула у берегов Турции во время первого рейса: пассажиры выпрыгивали в открытое море

Роскошная яхта Dolce Vento стоимостью почти 1 миллион долларов затонула у побережья Турции всего через 15 минут после выхода в море. Владелец, капитан и двое членов экипажа успели выпрыгнуть за борт и добраться до берега. Причины инцидента сейчас выясняются, пишет УНН со ссылкой на Mirror.

Детали

Яхта Dolce Vento, что переводится с английского как "сладкий ветер", затонула всего через 15 минут после начала своего первого рейса у побережья Зонгулдака на севере Турции, пишет издание. Это заставило владельца, капитана и двух членов экипажа выпрыгнуть за борт.

Это был первый рейс роскошной лодки стоимостью около 940 тысяч долларов. Накануне ее доставили владельцу из Стамбула.

На видео, которое опубликовали в Instagram и которое собрало тысячи просмотров, видно, как владелец, капитан и двое членов экипажа ныряли за борт и безопасно доплыли до берега. Береговая охрана и портовые команды установили границу безопасности вокруг судна.

У него также есть режим подводной лодки?

- пошутил один пользователь.

Другой написал: "Кажется, это действительно дорогой способ испытать спасательные жилеты".

Тем временем другие предполагали, что верхняя часть корабля была слишком тяжелой, что могло вызвать затопление.

Авария, вероятно, произошла из-за избыточного веса сверху, что привело к низкой метацентрической высоте

- написал один пользователь.

Это состояние значительно снизило устойчивость яхты, что привело к ее опрокидыванию вскоре после спуска на воду. Правильное распределение веса и расчеты устойчивости имеют решающее значение перед спуском любого судна на воду 

- добавил он.

Расследование затопления продолжается, и яхту осмотрят, чтобы выяснить, что произошло, отмечает издание.

Алена Уткина

Новости МираПроисшествия
Стамбул
Турция