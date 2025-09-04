Яхта за млн доларів затонула поблизу Туреччини під час першого рейсу: пасажири вистрибували у відкрите море

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 4602 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:52 • 9322 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 9764 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 11633 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 11192 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 26591 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 36779 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 39655 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37212 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 68003 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.2м/с
39%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 273474 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 266235 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 263664 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 256844 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 21035 перегляди
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 8518 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto07:53 • 10412 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 26600 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 30053 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 68012 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Марк Рютте
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 1500 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 8502 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto07:43 • 5590 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 13803 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 15971 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
The Washington Post
Tesla Model Y
Шахед-136

Яхта за млн доларів затонула поблизу Туреччини під час першого рейсу: пасажири вистрибували у відкрите море

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Яхта Dolce Vento, вартістю майже 1 мільйон доларів, затонула біля узбережжя Туреччини через 15 хвилин після першого рейсу. Власник, капітан та двоє членів екіпажу врятувалися, причини інциденту розслідуються.

Яхта за млн доларів затонула поблизу Туреччини під час першого рейсу: пасажири вистрибували у відкрите море

Розкішна яхта Dolce Vento вартістю майже 1 мільйон доларів затонула біля узбережжя Туреччини всього через 15 хвилин після виходу в море. Власник, капітан і двоє членів екіпажу встигли стрибнути за борт і дістатися берега. Причини інциденту наразі з’ясовують, пише УНН із посиланням на Mirror.

Деталі

Яхта Dolce Vento, що перекладається з англійської як "солодкий вітер", затонула лише через 15 хвилин після початку свого першого рейсу біля узбережжя Зонгулдака на півночі Туреччини, пише видання. Це змусило власника, капітана та двох членів екіпажу стрибнути за борт.

Це був перший рейс розкішного човна, вартістю близько 940 тисяч доларів. Напередодні його доставили власнику зі Стамбула.

На відео, яке опублікували в Instagram і яке зібрало тисячі переглядів, видно як власник, капітан та двоє членів екіпажу пірнали за борт і безпечно допливли до берега. Берегова охорона та портові команди встановили кордон безпеки навколо судна.

Він також має режим підводного човна?

- пожартував один користувач.

Інший написав: "Здається, це справді дорогий спосіб випробувати рятувальні жилети".

Тим часом інші припускали, що верхня частина корабля була занадто важкою, що могло спричинити затоплення.

Аварія, ймовірно, сталася через надмірну вагу зверху, що призвело до низької метацентричної висоти

- написав один користувач.

Цей стан значно знизив стійкість яхти, що призвело до її перекидання невдовзі після спуску на воду. Правильний розподіл ваги та розрахунки стійкості мають вирішальне значення перед спуском будь-якого судна на воду 

- додав він.

Розслідування затоплення триває, і яхту оглянуть, щоб з'ясувати, що сталося, зазначає видання.

США продадуть “яхту Керімова” за сотні мільйонів: утримання судна коштує майже $1 млн на місяць06.08.25, 12:37 • 3056 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуПодії
Стамбул
Туреччина