Яхта за млн доларів затонула поблизу Туреччини під час першого рейсу: пасажири вистрибували у відкрите море

Розкішна яхта Dolce Vento вартістю майже 1 мільйон доларів затонула біля узбережжя Туреччини всього через 15 хвилин після виходу в море. Власник, капітан і двоє членів екіпажу встигли стрибнути за борт і дістатися берега. Причини інциденту наразі з’ясовують, пише УНН із посиланням на Mirror.

Яхта Dolce Vento, що перекладається з англійської як "солодкий вітер", затонула лише через 15 хвилин після початку свого першого рейсу біля узбережжя Зонгулдака на півночі Туреччини, пише видання. Це змусило власника, капітана та двох членів екіпажу стрибнути за борт.

Це був перший рейс розкішного човна, вартістю близько 940 тисяч доларів. Напередодні його доставили власнику зі Стамбула.

На відео, яке опублікували в Instagram і яке зібрало тисячі переглядів, видно як власник, капітан та двоє членів екіпажу пірнали за борт і безпечно допливли до берега. Берегова охорона та портові команди встановили кордон безпеки навколо судна.

Інший написав: "Здається, це справді дорогий спосіб випробувати рятувальні жилети".

Тим часом інші припускали, що верхня частина корабля була занадто важкою, що могло спричинити затоплення.

Аварія, ймовірно, сталася через надмірну вагу зверху, що призвело до низької метацентричної висоти

Цей стан значно знизив стійкість яхти, що призвело до її перекидання невдовзі після спуску на воду. Правильний розподіл ваги та розрахунки стійкості мають вирішальне значення перед спуском будь-якого судна на воду