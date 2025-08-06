США продадуть “яхту Керімова” за сотні мільйонів: утримання судна коштує майже $1 млн на місяць

Американська влада виставила на закритий аукціон суперяхту Amadea, яку пов’язують із російським сенатором та бізнесменом Сулейманом Керімовим. Торги заплановані на 10 вересня, а головна причина продажу — захмарні витрати на утримання розкішного судна.

Про це інформує Мeduza, пише УНН.

Деталі

Суперяхту Amadea довжиною 106 метрів, яку США конфіскували у травні 2022 року на Фіджі, продадуть на аукціоні 10 вересня 2025 року. Її ринкова вартість після вилучення оцінювалася у $325 мільйонів, але експерти припускають, що фінальна ціна буде нижчою. Щоб взяти участь у торгах, претендент повинен внести заставу у $10 мільйонів.

Як повідомляє NBC News, це буде перший випадок в історії США, коли на аукціоні продадуть яхту, конфісковану через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

ФБР пов’язало судно з родиною російського сенатора Сулеймана Керімова, хоча за документами воно належало ексголові "Роснефти" Едуарду Худайнатову – так званому "підставному власнику", якого суд США у 2025 році позбавив права претендувати на яхту.

Причина продажу – надмірні витрати на утримання. Щомісячні витрати оцінюють у $922 тисячі, а за два з половиною роки після конфіскації влада США витратила на обслуговування майже $30 мільйонів.

Аукціон організовує National Maritime Services у співпраці з брокером Fraser Yachts. Amadea може розмістити 16 гостей у 8 каютах та має екіпаж із 36 осіб.

На борту — вертолітний майданчик, басейн, тренажерна зала, салон краси, два спа-комплекси, два ліфти та кілька барів.

Доповнення

Це не перший випадок продажу подібних активів. У серпні 2022 року в Європі продали яхту "Аксіома" бізнесмена Дмитра Пумпянського за $37,5 мільйона – удвічі дешевше за її оціночну вартість.

Amadea була арештована в межах роботи групи KleptoCapture, створеної Мінфіном США для виявлення та блокування активів російських олігархів після початку війни. Однак у 2025 році, з початком другого президентського терміну Дональда Трампа, цю групу розпустили.

Нагадаємо

Ще понад рік тому уряд США запропонував виставити на аукціон конфісковану у російського олігарха Сулеймана Керімова суперяхту вартістю 300 мільйонів доларів, щоб допомогти покрити щомісячні витрати на її утримання.