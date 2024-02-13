Уряд США пропонує виставити на аукціон конфісковану супер’яхту російського мільярдера керімова

Уряд США заявив, що витрачає понад 7 мільйонів доларів на рік на утримання супер’яхти, конфіскованої у російського мільярдера сулеймана керімова, і закликав суд дозволити виставити судно на аукціон до вирішення суперечки про право власності. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Влада Фіджі конфіскувала 106-метрову яхту Amadea керімова навесні 2022 року. Судно нібито належить керімову, проте колишній виконавчий директор російської державної нафтової компанії "Роснефть" едуард худайнатов у листопаді минулого року заявив, що саме він є власником яхти.

У судовому поданні 9 лютого федеральні прокурори Мангеттену заявили окружному судді США Дейлу Хо, що середньомісячний рахунок за утримання яхти Amadea у розмірі 600 тисяч доларів був "надмірним", що виправдовує проведення аукціону. Вони додали, що переговори про те, щоб Худайнатов платив за утримання яхти виявилися безрезультатними, - йдеться у повідомленні.

худайтанов заперечує зусилля американського уряду продати яхту на аукціоні. Він заявляє про право власності на судно і каже, що воно не може бути конфіскованим, оскільки на нього не були накладені санкції.

Доповнення

Як повідомлялося, у травні 2022 року влада Фіджі в рамках боротьби з порушенням санкцій конфіскувала супер'яхту російського олігарха сулеймана керімова вартістю 300 мільйонів доларів за запитом США.

У листопаді 2023 року прокурори заявили, що худайнатов використовується як підставний власник для приховування справжнього власника яхти, і що керімов володіє яхтою через низку підставних компаній.

Якщо уряд США отримає контроль над Amadea, вона, ймовірно, буде продана на аукціоні, а кошти від продажу підуть Україні.

Нагадаємо

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