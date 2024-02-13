Правительство США заявило, что тратит более 7 миллионов долларов в год на содержание суперъяхты, конфискованной у российского миллиардера сулеймана керимова, и призвало суд разрешить выставить судно на аукцион до разрешения спора о праве собственности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Власти Фиджи конфисковали 106-метровую яхту Amadea керимова весной 2022 года. Судно якобы принадлежит Керимову, однако бывший исполнительный директор российской государственной нефтяной компании "Роснефть" єдуард худайнатов в ноябре прошлого года заявил, что именно он является владельцем яхты.

В судебном представлении 9 февраля федеральные прокуроры Манхэттена заявили окружному судье США Дейлу Хо, что среднемесячный счет за содержание яхты Amadea в размере 600 тысяч долларов был "чрезмерным", что оправдывает проведение аукциона. Они добавили, что переговоры о том, чтобы Худайнатов платил за содержание яхты оказались безрезультатными, - говорится в сообщении.

худайтанов отрицает усилия американского правительства продать яхту на аукционе. Он заявляет о праве собственности на судно и говорит, что оно не может быть конфискованным, поскольку на него не были наложены санкции.

Дополнение

Как сообщалось, в мае 2022 года власти Фиджи в рамках борьбы с нарушением санкций конфисковали суперъяхту российского олигарха сулеймана керимова стоимостью 300 миллионов долларов по запросу США.

В ноябре 2023 года прокуроры заявили, что худайнатов используется как подставной владелец для сокрытия настоящего владельца яхты, и что керимов владеет яхтой через ряд подставных компаний.

Если правительство США получит контроль над Amadea, она, вероятно, будет продана на аукционе, а средства от продажи пойдут Украине.

Напомним

Хорватский суд принял решение о передаче Украине судна Royal Romance, которое сейчас принадлежит украинскому народному депутату Виктору Медведчуку.