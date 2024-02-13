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Правительство США предлагает выставить на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера керимова

Правительство США предлагает выставить на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера керимова

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 09:12  •  3280 просмотра

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Правительство США предложило выставить на аукцион конфискованную у российского олигарха сулеймана керимова суперяхту стоимостью 300 миллионов долларов, чтобы помочь покрыть ежемесячные расходы на ее содержание в размере 600 тысяч долларов, пока право собственности на нее оспаривается в суде.

Правительство США заявило, что тратит более 7 миллионов долларов в год на содержание суперъяхты, конфискованной у российского миллиардера сулеймана керимова, и призвало суд разрешить выставить судно на аукцион до разрешения спора о праве собственности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Власти Фиджи конфисковали 106-метровую яхту Amadea керимова весной 2022 года. Судно якобы принадлежит Керимову, однако бывший исполнительный директор российской государственной нефтяной компании "Роснефть" єдуард худайнатов в ноябре прошлого года заявил, что именно он является владельцем яхты.

В судебном представлении 9 февраля федеральные прокуроры Манхэттена заявили окружному судье США Дейлу Хо, что среднемесячный счет за содержание яхты Amadea в размере 600 тысяч долларов был "чрезмерным", что оправдывает проведение аукциона. Они добавили, что переговоры о том, чтобы Худайнатов платил за содержание яхты оказались безрезультатными,

- говорится в сообщении.

худайтанов отрицает усилия американского правительства продать яхту на аукционе. Он заявляет о праве собственности на судно и говорит, что оно не может быть конфискованным, поскольку на него не были наложены санкции.

Дополнение

Как сообщалось, в мае 2022 года власти Фиджи в рамках борьбы с нарушением санкций конфисковали суперъяхту российского олигарха сулеймана керимова стоимостью 300 миллионов долларов по запросу США.

В ноябре 2023 года прокуроры заявили, что худайнатов используется как подставной владелец для сокрытия настоящего владельца яхты, и что керимов владеет яхтой через ряд подставных компаний.

Если правительство США получит контроль над Amadea, она, вероятно, будет продана на аукционе, а средства от продажи пойдут Украине.

Напомним

Хорватский суд принял решение о передаче Украине судна Royal Romance, которое сейчас принадлежит украинскому народному депутату Виктору Медведчуку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Уряд США пропонує виставити на аукціон конфісковану супер’яхту російського мільярдера керімова
US government proposes to auction confiscated superyacht of Russian billionaire Kerimov
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Правительство США предлагает выставить на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера керимова

Правительство США предложило выставить на аукцион конфискованную у российского олигарха сулеймана керимова суперяхту стоимостью 300 миллионов долларов, чтобы помочь покрыть ежемесячные расходы на ее содержание в размере 600 тысяч долларов, пока право собственности на нее оспаривается в суде.

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