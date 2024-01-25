Хорватія передасть Україні арештовану суперяхту Медведчука вартістю у майже 200 мільйонів доларів
Київ • УНН
Хорватський суд ухвалив рішення про передачу Україні судна Royal Romance, яке наразі належить українському народному депутату Віктору Медведчуку.
В Хорватії суд постановив передати Україні судно "Royal Romance", яке належить народному депутату від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку. Про це заявила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума, передає УНН.
Деталі
Державним секретарем Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія - керівником міжвідомчої робочої групи з питань підтримки України Франо Матушічем повідомлено про ухвалення Окружним судом м.Спліт рішення передати судно Royal Romance Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу
За її словами, Хорватія очікує якнайшвидшої передачі судна Україні. Крім того, на думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує.
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Голова Агентства також зауважила, що АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду цього активу.
Після проведення оцінки арештованого активу АРМА планує здійснити його реалізацію. Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном
Доповнення
Вона також відреагувала на заяви ЗМІ про відплиття арештованої яхти Медведчука Royal Romance. За її словами, 25 січня 2024 року тимчасово відчалила для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів.
Проведення цих заходів відбулось за рішенням Окружного суду м.Спліт (Хорватія). Для забезпечення законності під час технічної перевірки за процесом спостерігав Капітан порту за участі поліцейських Хорватії
Довідково
До війни третину статків Медведчука складала суперяхта Royal Romance, яка коштувала 190 мільйонів доларів.
Висота яхти становить 29 метрів, вона має шість поверхів і 2 ліфти. Там є чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, SPA-зона й косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.
Нагадаємо
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з початку війни забезпечило захист корпоративних прав підприємств, пов'язаних з Росією, на суму понад 22 мільярди гривень.
Арешти відбуваються в рамках розслідувань щодо корпорацій, які опосередковано чи безпосередньо пов'язані з російськими громадянами, і вже конфісковано активів на суму майже 6 мільярдів гривень.