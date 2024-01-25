Хорватия передаст Украине арестованную суперяхту Медведчука стоимостью почти 200 миллионов долларов

В Хорватии суд постановил передать Украине судно "Royal Romance", которое принадлежит народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом заявила глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума, передает УНН.

Детали

Государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия - руководителем межведомственной рабочей группы по вопросам поддержки Украины Франо Матушичем сообщено о принятии Окружным судом г.Сплит решения передать судно Royal Romance Украине на основании запроса о международно-правовой помощи - заявила Дума.

По ее словам, Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине. Кроме того, по мнению хорватской стороны, правовых препятствий для осуществления этого намерения не существует.

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Глава Агентства также отметила, что АРМА получило согласование на проведение повторного осмотра этого актива.

После проведения оценки арестованного актива АРМА планирует осуществить его реализацию. Продажа этого лота станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за рубежом - заявила Елена Дума.

Дополнение

Она также отреагировала на заявления СМИ об отплытии арестованной яхты Медведчука Royal Romance. По ее словам, 25 января 2024 года временно отчалила для подтверждения ее технической способности, плавучести и работы двигателей.

Проведение этих мероприятий состоялось по решению Окружного суда г.Сплит (Хорватия). Для обеспечения законности во время технической проверки за процессом наблюдал Капитан порта при участии полицейских Хорватии - пояснила Дума.

Справочно

До войны треть состояния Медведчука составляла суперяхта Royal Romance, которая стоила 190 миллионов долларов.

Высота яхты составляет 29 метров, она имеет шесть этажей и 2 лифта. Там есть четыре палубы, кинотеатр, спортзал, бассейн, SPA-зона и косметологический кабинет, а также около 50 комнат различного назначения.

Напомним,

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с начала войны обеспечило защиту корпоративных прав предприятий, связанных с Россией, на сумму более 22 миллиардов гривен.

Аресты происходят в рамках расследований в отношении корпораций, которые опосредованно или непосредственно связаны с российскими гражданами, и уже конфисковано активов на сумму почти 6 миллиардов гривен.