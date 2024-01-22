В управління АРМА передано корпоративні права українських бізнесів, що пов’язані з рф, на понад 22 млрд грн

З початку повномасштабної війни в управління агентства з розшуку та менеджменту активів передано корпоративні права українських суб’єктів господарювання, що пов’язані з рф на суму понад 22 млрд гривень.

Про це повідомив Генпрокурор Андрій Костін під час брифінгу, передає УНН.

З початку повномасштабного вторгнення за процесуального керівництва прокурорів органами безпеки розслідувалося 66 кримінальних проваджень предметом яких є активи, які прямо чи опосередковано належать громадянам рф. Ще 114 кримінальних проваджень, щодо злочинів учинених суб’єктами підприємницької діяльності і які пов’язані з рф, розслідували органи Нацполу. У ході розслідування вказаних проваджень арештовано та передано в управління АРМА корпоративні права 91 української юридичної особи, суб’єкта господарювання, які мають бенефіціарних власників громадян рф та державні підприємства рф на суму понад 22 млрд гривень - сказав Генпрокурор.

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Костін зазначив, що серед посібників ворога є як "пересічні навідники, посадовці колаборанти, так і бізнес, який заради наживи допомагає ворогу". Тому правоохоронці протидіють усім кампаніям, які сприяють діяльності агресора незалежно від країни реєстрації.

В ході розслідувань вже накладено арешт на російські та білоруські активи на суму майже 6 млрд гривень. Також арештовано та передано в АРМА понад 260 об’єктів нерухомості. Серед них цілісні майнові комплекси підприємств, заводи, приватні портові комплекси, офісні й житлові приміщення та інше.

Понад 400 одиниць транспортних засобів та спецтехніки, промислове обладнання та продукцію загальною вартістю понад 1,1 млрд доларів США.

АРМА оприлюднило список майна Гринкевича: у бізнесмена та його оточення нарахували 17 об’єктів житлової нерухомості та 18 земельних ділянок