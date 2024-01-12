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АРМА оприлюднило список майна Гринкевича: у бізнесмена та його оточення нарахували 17 об’єктів житлової нерухомості та 18 земельних ділянок

АРМА оприлюднило список майна Гринкевича: у бізнесмена та його оточення нарахували 17 об’єктів житлової нерухомості та 18 земельних ділянок

Київ • УНН

 • 28953 перегляди

АРМА оприлюднило активи бізнесмена Ігоря Гринкевича та його оточення, серед яких 17 об'єктів нерухомості, 18 земельних ділянок, автомобілі преміум-класу та зброя.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) оприлюднило список майна львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича,  якого затримало ДБР при спробі дати хабар слідчому ДБР, та його оточення.  У списку зокрема 17 об’єктів житлової нерухомості, 18 земельних ділянок, автівки 9 преміумкласу та зброя. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу АРМА. 

Деталі 

АРМА виявило та розшукало наступні українські активи Гринкевича та його оточнення. 

  • житлова нерухомість – 17 (зокрема, 3 квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; 1 львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; 1 львівська квартира у власності Мар’яна Шведа та 2 квартири у власності Софії Морозюк)
  • нежитлова нерухомість – 7 (зокрема, нежитлове приміщення на вул. Саксаганського у центрі столиці)
  • земельні ділянки – 18 (зокрема значні ділянки у Литвинівській с/раді Вишгородського району Київської області, що належать Ігорю Гринкевичу та його сину Роману Гринкевичу)
  • автомобілі преміумкласу – 9
  • частки в статутному капіталі – 14 731 625 грн
  • зброя – 12
  • майнові права інтелектуальної власності – 3. 

Як зазначає АРМА,  службові особи та бенефіціари підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю й ряду інших бізнес-субʼєктів діяли за попередньою змовою зі службовими особами Міноборони. 

Раніше УНН повідомляв, що суд арештовав майно сім’ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена, якого затримало ДБР при спробі дати хабар слідчому Бюро.  

Не відповідав вимогам: Рувін повідомив результати експертизи одягу для ЗСУ по справі Гринкевича12.01.24, 11:22 • 194409 переглядiв

Нагадаємо

ДБР порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Наразі перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів.

9 грудня затримала Гринкевича за спробу дати хабаря у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Саме цю справу намагався "вирішити" Ігор Гринкевич з службовцем ДБР.

Вже 30 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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