АРМА обнародовало список имущества Гринкевича: у бизнесмена и его окружения насчитали 17 объектов жилой недвижимости и 18 земельных участков

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) обнародовало список имущества львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого задержало ГБР при попытке дать взятку следователю ГБР, и его окружения. В списке в частности 17 объектов жилой недвижимости, 18 земельных участков, автомобили 9 премиум-класса и оружие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Детали

АРМА выявило и разыскало следующие украинские активы Гринкевича и его окружения.

жилая недвижимость - 17 (в частности, 3 квартиры в собственности жены Игоря Гринкевича Светланы; 1 львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич; 1 львовская квартира в собственности Марьяна Шведа и 2 квартиры в собственности Софии Морозюк)

нежилая недвижимость - 7 (в частности, нежилое помещение на ул. Саксаганского в центре столицы)

земельные участки - 18 (в том числе значительные участки в Литвиновском с/совете Вышгородского района Киевской области, принадлежащие Игорю Гринкевичу и его сыну Роману Гринкевичу)

автомобили премиум-класса - 9

доли в уставном капитале - 14 731 625 грн

оружие - 12

имущественные права интеллектуальной собственности - 3.

Как отмечает АРМА, должностные лица и бенефициары подконтрольных обществ с ограниченной ответственностью и ряда других бизнес-субъектов действовали по предварительному сговору со служебными лицами Минобороны.

Ранее УНН сообщал, что суд арестовал имущество семьи и подконтрольных кампаний львовского бизнесмена, которого задержало ГБР при попытке дать взятку следователю Бюро.

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Напомним

ГБР возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку министерству обороны одежды на более чем 1,5 млрд грн.

Было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны. По предварительным оценкам это привело к убыткам бюджета на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное выполнение обязательств. Также, установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Сейчас проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не проводили никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров.

9 декабря задержала Гринкевича за попытку дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Именно это дело пытался "решить" Игорь Гринкевич со служащим ГБР.

Уже 30 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.