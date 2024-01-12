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АРМА обнародовало список имущества Гринкевича: у бизнесмена и его окружения насчитали 17 объектов жилой недвижимости и 18 земельных участков

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 09:50  •  4916 просмотра

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АРМА обнародовало активы бизнесмена Игоря Гринкевича и его окружения, среди которых 17 объектов недвижимости, 18 земельных участков, автомобили премиум-класса и оружие.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) обнародовало список имущества львовского бизнесмена Игоря Гринкевича,  которого задержало ГБР при попытке дать взятку следователю ГБР, и его окружения.  В списке в частности 17 объектов жилой недвижимости, 18 земельных участков, автомобили 9 премиум-класса и оружие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АРМА. 

Детали 

АРМА выявило и разыскало следующие украинские активы Гринкевича и его окружения. 

  • жилая недвижимость - 17 (в частности, 3 квартиры в собственности жены Игоря Гринкевича Светланы; 1 львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич; 1 львовская квартира в собственности Марьяна Шведа и 2 квартиры в собственности Софии Морозюк)
  • нежилая недвижимость - 7 (в частности, нежилое помещение на ул. Саксаганского в центре столицы)
  • земельные участки - 18 (в том числе значительные участки в Литвиновском с/совете Вышгородского района Киевской области, принадлежащие Игорю Гринкевичу и его сыну Роману Гринкевичу)
  • автомобили премиум-класса - 9
  • доли в уставном капитале - 14 731 625 грн
  • оружие - 12
  • имущественные права интеллектуальной собственности - 3. 

Как отмечает АРМА,  должностные лица и бенефициары подконтрольных обществ с ограниченной ответственностью и ряда других бизнес-субъектов действовали по предварительному сговору со служебными лицами Минобороны. 

Ранее УНН сообщал, что суд арестовал имущество семьи и подконтрольных кампаний львовского бизнесмена, которого задержало ГБР при попытке дать взятку следователю Бюро.  

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича12 январь 2024, 09:22 • 26199 просмотров

Напомним

ГБР возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку министерству обороны одежды на более чем 1,5 млрд грн.

Было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны. По предварительным оценкам это привело к убыткам бюджета на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное выполнение обязательств. Также, установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Сейчас проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не проводили никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров.

9 декабря задержала Гринкевича за попытку дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Именно это дело пытался "решить" Игорь Гринкевич со служащим ГБР.

Уже 30 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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ARMA publishes list of Hrynkevych's property: businessman and his entourage own 17 residential properties and 18 land plots
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АРМА обнародовало список имущества Гринкевича: у бизнесмена и его окружения насчитали 17 объектов жилой недвижимости и 18 земельных участков

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