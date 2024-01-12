АРМА обнародовало список имущества Гринкевича: у бизнесмена и его окружения насчитали 17 объектов жилой недвижимости и 18 земельных участков
Киев • УНН
АРМА обнародовало активы бизнесмена Игоря Гринкевича и его окружения, среди которых 17 объектов недвижимости, 18 земельных участков, автомобили премиум-класса и оружие.
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) обнародовало список имущества львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого задержало ГБР при попытке дать взятку следователю ГБР, и его окружения. В списке в частности 17 объектов жилой недвижимости, 18 земельных участков, автомобили 9 премиум-класса и оружие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Детали
АРМА выявило и разыскало следующие украинские активы Гринкевича и его окружения.
- жилая недвижимость - 17 (в частности, 3 квартиры в собственности жены Игоря Гринкевича Светланы; 1 львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич; 1 львовская квартира в собственности Марьяна Шведа и 2 квартиры в собственности Софии Морозюк)
- нежилая недвижимость - 7 (в частности, нежилое помещение на ул. Саксаганского в центре столицы)
- земельные участки - 18 (в том числе значительные участки в Литвиновском с/совете Вышгородского района Киевской области, принадлежащие Игорю Гринкевичу и его сыну Роману Гринкевичу)
- автомобили премиум-класса - 9
- доли в уставном капитале - 14 731 625 грн
- оружие - 12
- имущественные права интеллектуальной собственности - 3.
Как отмечает АРМА, должностные лица и бенефициары подконтрольных обществ с ограниченной ответственностью и ряда других бизнес-субъектов действовали по предварительному сговору со служебными лицами Минобороны.
Ранее УНН сообщал, что суд арестовал имущество семьи и подконтрольных кампаний львовского бизнесмена, которого задержало ГБР при попытке дать взятку следователю Бюро.
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича12 январь 2024, 09:22 • 26199 просмотров
Напомним
ГБР возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку министерству обороны одежды на более чем 1,5 млрд грн.
Было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны. По предварительным оценкам это привело к убыткам бюджета на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.
Правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное выполнение обязательств. Также, установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.
Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Сейчас проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не проводили никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров.
9 декабря задержала Гринкевича за попытку дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Именно это дело пытался "решить" Игорь Гринкевич со служащим ГБР.
Уже 30 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
АРМА обнародовало список имущества Гринкевича: у бизнесмена и его окружения насчитали 17 объектов жилой недвижимости и 18 земельных участков
АРМА обнародовало активы бизнесмена Игоря Гринкевича и его окружения, среди которых 17 объектов недвижимости, 18 земельных участков, автомобили премиум-класса и оружие.
Украинские граждане за рубежом, при достижении пенсионного возраста, смогут оформить пенсию дистанционно: инструкция
Украинские пенсионеры за рубежом теперь могут оформить пенсию онлайн, используя портал Пенсионного фонда и цифровую аутентификацию, такую как "ДіяПідпис".
Комиссар ЕС стремится к новой программе на 3 млрд евро для увеличения оборонного производства
Представитель ЕС Тьерри Бретон объявил о планах по новой программе на 3 млрд евро для увеличения оборонного производства.
Больница в Константиновке попала под ракетную атаку россиян, за сутки из-за обстрелов в Донецкой области пострадавших нет
Российские ракеты попали в больницу Константиновки; о повреждениях или жертвах не сообщается. В некоторых районах Донецкой области продолжаются боевые действия.
Это дает надежду украинцам на полуострове: Буданов о рейдах военных в оккупированный Крым
Украинские войска провели неожиданные высадки в оккупированном Крыму, дав надежду местным жителям и контролируя черноморские районы, говорит начальник Главного управления разведки Минобороны Буданов.
На трассе "Одесса-Рени" из-за ДТП затруднено движение: предупреждение для водителей
Авария возле КПП "Маяки" осложнила движение на трассе "Одесса-Рени"; водителям рекомендуют планировать свой маршрут в соответствии с ситуацией.
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
В КНИИСЭ сообщили результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича.
Зеленский созвонился с президентом Швейцарии: обсудили организацию встречи в Давосе по Формуле мира
Зеленский и президент Швейцарии Амхерд обсудили подготовку к встрече в Давосе, посвященной украинской Формуле мира.
В 2024 году Украина будет нуждаться в 42 млрд долларов международной помощи - МВФ
МВФ оценивает потребности Украины в финансировании на 2024 год в 42 миллиарда долларов и призывает доноров выполнить свои обязательства для обеспечения стабильности.
Применение беспилотников обусловило невозможность наступательных операций - Буданов
Начальник ГУР Украины Буданов заявил, что беспилотники и плотные минные поля остановили украинские и российские наступательные действия. Он подчеркивает необходимость противодействия беспилотникам.