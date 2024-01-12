Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
В КНИИСЭ сообщили результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича.
Зеленский созвонился с президентом Швейцарии: обсудили организацию встречи в Давосе по Формуле мира
Зеленский и президент Швейцарии Амхерд обсудили подготовку к встрече в Давосе, посвященной украинской Формуле мира.
В 2024 году Украина будет нуждаться в 42 млрд долларов международной помощи - МВФ
МВФ оценивает потребности Украины в финансировании на 2024 год в 42 миллиарда долларов и призывает доноров выполнить свои обязательства для обеспечения стабильности.
Применение беспилотников обусловило невозможность наступательных операций - Буданов
Начальник ГУР Украины Буданов заявил, что беспилотники и плотные минные поля остановили украинские и российские наступательные действия. Он подчеркивает необходимость противодействия беспилотникам.
Буданов: в 2023 году рф не имела реальных военных успехов
Глава ГУР Украины Буданов утверждает, что россия не имела реальных военных успехов в 2023 году, нанося ракетные удары как попытки сфабриковать "победный" нарратив.
ГУР известно, в каких объемах КНДР передала рф баллистику, но продолжается доразведка - Юсов
Украинской разведке известно о количестве ракет КНДР, переданных россии, и сейчас продолжается их дальнейший анализ. Детали будут известны после проведения криминалистической экспертизы фрагментов ракет.
Торговля Китая и россии достигла рекордного уровня в 2023 году на фоне спада в торговле с США
Китайско-российская торговля выросла на 26,3% до более 240 миллиардов долларов в 2023 году, достигнув рекордного уровня.
Глобальные музыкальные стримы достигли 7,1 млрд аудио- и видеопотоков в 2023 году: глобальные аудиостримы по запросу впервые достигли 4 триллионов за год
Глобальный объем потоковой музыки вырос до 7,1 трлн в 2023 году, а аудиопотоки по требованию достигли рекордных 4 трлн. Это на 33,7% больше, чем в предыдущем году.
В ГУР оценили, достаточно ли более 460 тыс. военных рф для полномасштабных наступательных операций
В ГУР МОУ заявляют, что 460 тыс. российских военных в Украине недостаточно для полномасштабных наступательных операций
россия начала изготавливать больше боеприпасов, но низкого качества - Буданов
россия увеличила производство боеприпасов, но они стали низкого качества, говорит глава ГУР Буданов.