Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз установили, что одежда, которую поставляли в ВСУ фирмы бизнесмена Игоря Гринкевича, не соответствовала установленным стандартам. Детали проведенных экспертиз сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По его словам, по делу Гринкевича в КНИИСЭ были назначены комплексные судебные экспертизы материалов веществ и изделий, товароведческие и экономические экспертизы.

Экспертами исследовались вопросы, соответствуют ли товарно-материальные ценности соответствующей документации, соответствие товаров маркировке на нем, также устанавливалась рыночная стоимость товаров на территории Украины и возможность их использования по целевому назначению. Кроме того, на экспертизу был вынесен вопрос о размере убытков. В данном случае это была группа примерно одинаковых товаров - одежды для нужд военнослужащих. Непосредственно для исследования отбиралось нужное количество образцов, установленное методикой проведения соответствующих видов исследований. В целом же речь идет о партиях товаров в сотни тысяч единиц. По каждому вынесенному на рассмотрение экспертов вопросу были установлены определенные нарушения или несоответствия. Простыми словами, одежда для украинских военнослужащих не отвечала требованиям заявленных качественных характеристик - отметил Рувин.

Также рассказал, по каким именно параметрам при таких экспертизах определяется несоответствие одежды для военных установленным стандартам.

"Например, эксперты проверяют такой параметр, как усадка ткани, то есть уменьшение ее линейных размеров, здесь этот показатель, как и многие другие, имел очень отрицательное значение. В практической плоскости это означает, что после первого воздействия дождя или стирки вещь может стать на размер или несколько меньше. Другой распространенный в таких видах исследований момент - состав ткани, процентное соотношение компонентов состава ткани, количество хлопка и полиэстера. Например, маркировка свидетельствует о 10-15% полиэстера, а фактически его 90-100%. Летом, при высокой температуре воздуха, понимаем, как чистая синтетика влияет на пользователя. Кроме того, речь идет о разрывной нагрузке - это наибольшее усилие, которое выдерживает испытательная полоска ткани к разрыву. Заявляется, что этот показатель в исследуемых объектах должен составлять не менее 500 ньютонов, а она рвется при 100-200, и много подобных показателей", - добавил директор КНИИСЭ.

Отметил, что за последнее время количество экспертиз формы для ВСУ существенно возросло, в абсолютном большинстве случаев их результаты неутешительны.

"В целом можем сказать, что количество исследования товаров для украинских военнослужащих с начала полномасштабного российского военного вторжения значительно возросло. Из каждых 10 случаев 9 являются несоответствующими, а их закупка наносит значительный ущерб для государства. Конечно, судебные экспертизы назначаются в тех случаях, когда правоохранители уже предварительно имеют определенные сомнения, но все равно это количество несоответствующего очень большое. Речь идет о миллионных убытках для Украины, в условиях войны - это особенно критично", - подытожил Александр Рувин.

Контекст

Несколько месяцев назад ГБР возбудило уголовное производство по факту схем с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на более 1,5 млрд гривен.

29 декабря задержала Гринкевича за попытку дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Именно это дело пытался "решить" Игорь Гринкевич со служащим ГБР.

30 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Минобороны разрывает все контракты со скандальными компаниями, связанными с Гринкевичами, - замминистра обороны