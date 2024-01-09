Минобороны разрывает все контракты со скандальными компаниями, связанными с Гринкевичами, - замминистра обороны
Киев • УНН
Министерство обороны разрывает контракты с фирмами, связанными с подозреваемым во взяточничестве бизнесменом Гринкевичем.
Министерство обороны приняло решение разорвать контракты с компаниями, которые связаны с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, которого задержало ГБР при попытке дать взятку. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра обороны Виталий Половенко, передает УНН.
Детали
"Позиция такова, что после публикации статьи в СМИ министерством обороны было сразу принято решение о расторжении тех договоров, которые были предварительно заключены", - заявил Половенко.
Дополнение
Несколько месяцев назад ГБР возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку министерству обороны одежды на более 1,5 млрд гривен. Речь идет о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.
29 декабря задержала Гринкевича за попытку дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Именно это дело пытался "решить" Игорь Гринкевич со служащим ГБР.
Уже 30 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сын Гринкевича Роман владеет компанией "Строительный альянс монтажпроект", которая получала субподряд и на строительство полигона "Широкий лан" в Николаевской области 3 2020 году. Тогда трем бывшим должностным лицам Вооруженных сил Украины было сообщено о подозрении в злоупотреблениях, которые нанесли более 37 млн гривен убытков.
В ноябре того же года, досудебное расследование по делу о растрате экс-чиновниками Вооруженных сил Украины 37 млн гривен, выделенных на обустройство полигона "Широкий лан", было завершено.
Напомним
За последние четыре месяца в Минобороны были выявлены нарушения на более 10 млрд грн, совершенные ранее.
Минобороны разрывает все контракты со скандальными компаниями, связанными с Гринкевичами, - замминистра обороны
Министерство обороны разрывает контракты с фирмами, связанными с подозреваемым во взяточничестве бизнесменом Гринкевичем.
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