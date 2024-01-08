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У Міноборони виявили порушення на понад 10 млрд грн – Умєров

У Міноборони виявили порушення на понад 10 млрд грн – Умєров

Київ • УНН

 • 126816 перегляди

За словами очільника відомства, зміни у Міністерстві оборони будуть помітні дедалі частіше

За останні чотири місяці у Міноборони були виявлені порушення на понад 10 млрд грн, вчинені раніше. Оборонне відомство тісно співпрацює з правоохоронцями та спеціальними службами. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

Деталі

Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, – це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше. Один з пріоритетів команди Міністерства оборони — вичищення системи від недоброчесних учасників – всередині установи й зовні. Активно працюємо над цим — у тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо

міністр оборони України Рустем Умєров

За словами посадовця, повністю зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція відомства, котрі вже виявили багато порушень – за останні чотири місяці на понад 10 млрд грн порушень, котрі були вчинені раніше.

Умєров зазначив, що у відомстві "жорстко реагують" на всі такі випадки та тісно співпрацюють з правоохоронцями та спеціальними службами, передають колегам усю необхідну інформацію.

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Він нагадав, що у грудні Служба безпеки України у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн.

Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини. Водночас працюємо над тим, щоб розв'язувати проблему системно: впроваджуємо нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО

міністр оборони України Рустем Умєров

За його словами, перебудова закупівельних механізмів у міністерстві відбувається так, щоб не зашкодити безперервному постачанню зброї та тилового майна для ЗСУ.

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Посадовець заявив, що відтепер Міноборони "встановлює правила гри, формує політику, контролює торги", а закупівлі здійснюють дві спеціальні агенції.

Нещодавно презентували роботу першої – "‎Державного оператора тилу", який буде закуповувати тилове майно, зокрема їжу, одяг, пальне. Кадрово перезавантажуємо "‎Агенцію оборонних закупівель", яка спеціалізується на закупівлі зброї

міністр оборони України Рустем Умєров

Міністр повідомив, що вже є конкретні результати: за чотири місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн, що орієнтовно складає 20% від запланованої суми на закупівлі.

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Також Міноборони вперше придбало 50 000 комплектів жіночої форми, 100 000 електричних грілок, 15 000 активних навушників, а з постачальником навушників були проведені переговори, що дозволило додатково зекономити державні кошти на 11,7 млн грн, зауважив посадовець.

Дякую представникам громадянського суспільства, що ви на нашому боці та допомагаєте в боротьбі з корупцією. У нас єдина мета — якнайшвидше перемогти ворога

міністр оборони України Рустем Умєров
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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