Умєров обговорив із міністром оборони Латвії нарощування виробництва БПЛА
Київ • УНН
Міністри оборони України та Латвії Умєров і Спрудс обговорили нарощування виробництва БПЛА. Умеров висловив вдячність Латвії за підтримку.
Міністр оборони України та Латвії Рустем Умєров і Андріс Спрудс обговорили розвиток коаліції дронів та спільні проекти в цій сфері, повідомив голова українського оборонного відомства у Facebook, пише УНН.
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Умєров зазначив, що розповів міністру оборони Латвії про поточну обстановку на фронті, окремо виділив застосування засобів РЕБ та БПЛА.
Подякував колезі за активні кроки Латвії у розвитку коаліції дронів. Ми будемо нарощувати виробництво БПЛА і розвивати спільні проекти в цій сфері. Ми подолаємо усі виклики разом
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