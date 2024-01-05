Умєров обговорив із міністром оборони Латвії нарощування виробництва БПЛА

Міністр оборони України та Латвії Рустем Умєров і Андріс Спрудс обговорили розвиток коаліції дронів та спільні проекти в цій сфері, повідомив голова українського оборонного відомства у Facebook, пише УНН.

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Умєров зазначив, що розповів міністру оборони Латвії про поточну обстановку на фронті, окремо виділив застосування засобів РЕБ та БПЛА.

Подякував колезі за активні кроки Латвії у розвитку коаліції дронів. Ми будемо нарощувати виробництво БПЛА і розвивати спільні проекти в цій сфері. Ми подолаємо усі виклики разом - вказав міністр оборони України.

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