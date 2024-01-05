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Умєров обговорив із міністром оборони Латвії нарощування виробництва БПЛА

Умєров обговорив із міністром оборони Латвії нарощування виробництва БПЛА

Київ • УНН

 • 26059 перегляди

Міністри оборони України та Латвії Умєров і Спрудс обговорили нарощування виробництва БПЛА. Умеров висловив вдячність Латвії за підтримку.

Міністр оборони України та Латвії Рустем Умєров і Андріс Спрудс обговорили розвиток коаліції дронів та спільні проекти в цій сфері, повідомив голова українського оборонного відомства у Facebook, пише УНН

Деталі 

Умєров зазначив, що розповів міністру оборони Латвії про поточну обстановку на фронті, окремо виділив застосування засобів РЕБ та БПЛА. 

Подякував колезі за активні кроки Латвії у розвитку коаліції дронів. Ми будемо нарощувати виробництво БПЛА і розвивати спільні проекти в цій сфері. Ми подолаємо усі виклики разом

- вказав міністр оборони України.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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