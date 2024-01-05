Умеров обсудил с министром обороны Латвии наращивание производства БПЛА
Киев • УНН
Министры обороны Украины и Латвии Умеров и Спрудс обсудили наращивание производства БПЛА. Умеров выразил благодарность Латвии за поддержку.
Министр обороны Украины и Латвии Рустем Умеров и Андрис Спрудс обсудили развитие коалиции дронов и совместные проекты в этой сфере, сообщил глава украинского оборонного ведомства в Facebook, пишет УНН.
Детали
Умеров отметил, что рассказал министру обороны Латвии о текущей обстановке на фронте, отдельно выделил применение средств РЭБ и БПЛА.
Поблагодарил коллегу за активные шаги Латвии в развитии коалиции дронов. Мы будем наращивать производство БПЛА и развивать совместные проекты в этой сфере. Мы преодолеем все вызовы вместе
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