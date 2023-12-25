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Латвия конфисковала у пьяных водителей и передала Украине автомобили почти на миллион евро

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 08:17  •  6307 просмотра

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Латвия передала Украине 271 конфискованный автомобиль стоимостью почти 1 миллион евро в качестве помощи. Эти транспортные средства были изъяты у нетрезвых водителей.

По состоянию на середину декабря, Латвия суммарно отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, общая стоимость автомобилей составляет почти миллион евро. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

16 февраля этого года Сейм Латвии единогласно принял изменения в Закон о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государством, - как поддержку украинского общества,

- говорится в сообщении.

Детали

Таким образом, была найдена возможность передать Украине транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у тех водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Поскольку вышеупомянутые изменения в законе вступили в силу, правительство в этом году приняло несколько решений о передаче в Украину конфискованных автомобилей. По данным Службы государственных доходов, в этом году Украине с помощью Twitter-конвой было передано 271 автомобиль из Латвии на общую предварительную сумму 903 453 евро.

Справочно

Twitter-конвой - это инициатива, которая начала работу в феврале 2022 года. За время существования проекта в Украину из Латвии было отправлено более 1100 различных автомобилей общей стоимостью около 2 миллионов евро. Колонны отправлялись каждую неделю.

Сейчас к рассмотрению в правительстве готовят документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

Латвия до конца года подготовит еще более 1500 украинских военных 18 декабрь 2023, 10:27 • 74417 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
Латвія конфіскувала у п'яних водіїв та передала Україні автомобілі майже на мільйон євро
Latvia confiscates cars worth almost a million euros from drunk drivers and donates them to Ukraine
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Латвия конфисковала у пьяных водителей и передала Украине автомобили почти на миллион евро

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