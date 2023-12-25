Латвия конфисковала у пьяных водителей и передала Украине автомобили почти на миллион евро
Киев • УНН
Латвия передала Украине 271 конфискованный автомобиль стоимостью почти 1 миллион евро в качестве помощи. Эти транспортные средства были изъяты у нетрезвых водителей.
По состоянию на середину декабря, Латвия суммарно отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, общая стоимость автомобилей составляет почти миллион евро. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
16 февраля этого года Сейм Латвии единогласно принял изменения в Закон о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государством, - как поддержку украинского общества,
Детали
Таким образом, была найдена возможность передать Украине транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у тех водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Поскольку вышеупомянутые изменения в законе вступили в силу, правительство в этом году приняло несколько решений о передаче в Украину конфискованных автомобилей. По данным Службы государственных доходов, в этом году Украине с помощью Twitter-конвой было передано 271 автомобиль из Латвии на общую предварительную сумму 903 453 евро.
Справочно
Twitter-конвой - это инициатива, которая начала работу в феврале 2022 года. За время существования проекта в Украину из Латвии было отправлено более 1100 различных автомобилей общей стоимостью около 2 миллионов евро. Колонны отправлялись каждую неделю.
Сейчас к рассмотрению в правительстве готовят документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.
Латвия до конца года подготовит еще более 1500 украинских военных 18 декабрь 2023, 10:27 • 74417 просмотров
Латвия конфисковала у пьяных водителей и передала Украине автомобили почти на миллион евро
Латвия передала Украине 271 конфискованный автомобиль стоимостью почти 1 миллион евро в качестве помощи. Эти транспортные средства были изъяты у нетрезвых водителей.
Игнат прокомментировал фантазии россиян о "сбитых" F-16 в Украине
Российские пропагандисты ложно заявляют о сбитых в Украине F-16, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал.
55 взрывов: враг за сутки обстрелял Сумскую и Черниговскую области 8 раз
Российские войска 8 раз атаковали Черниговскую и Сумскую области, вызвав 55 взрывов, но обошлось без жертв.
В оккупированном Мариуполе зафиксировано перемещение тяжелой техники россиян
Российские войска перебросили не менее 11 танков в направлении Запорожья из оккупированного Мариуполя.
Непогода оставила без света 72 населенных пункта, плановых отключений не предвидится - Минэнерго
Непогода вызвала обесточивание 72 населенных пунктов в четырех областях Украины; энергетическая ситуация остается стабильной, плановых отключений нет.
В Невском за сутки прогремело 15 взрывов, при попытке получить админуслуги в Северодонецке отправляют в военкомат - Луганская ОВА
Российские войска обстреляли Невское, совершив 15 взрывов; в Северодонецке мужчин, которые ищут работу, призывают в военкомат.
Из-за блокады на границе с Польшей в очереди 3,4 тыс. грузовиков, в разблокированных "Шегинях" - еще 700
3,4 тыс. грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков; разблокирован только пункт пропуска "Шегини".
Чтобы не праздновать Рождество в одиночестве: в Италии мужчина сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму
В Италии мужчина, который находился под домашним арестом, пытался попасть в тюрьму, чтобы не встретить Рождество в одиночестве, но полиция вернула его домой.
Киев расчищает дороги: задействованы почти 460 единиц спецтехники и более 4 200 человек
Киев мобилизовал более 460 единиц техники и 4200 человек для расчистки дорог, поддерживая нормальную жизнедеятельность города.
В туннелях Газы нашли пять тел израильских заложников ХАМАС
Пять израильских заложников, убитых ХАМАС, были найдены в туннелях Газы; вскрытие еще не сделано.