Латвия конфисковала у пьяных водителей и передала Украине автомобили почти на миллион евро

По состоянию на середину декабря, Латвия суммарно отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, общая стоимость автомобилей составляет почти миллион евро. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

16 февраля этого года Сейм Латвии единогласно принял изменения в Закон о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государством, - как поддержку украинского общества, - говорится в сообщении.

Детали

Таким образом, была найдена возможность передать Украине транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у тех водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Поскольку вышеупомянутые изменения в законе вступили в силу, правительство в этом году приняло несколько решений о передаче в Украину конфискованных автомобилей. По данным Службы государственных доходов, в этом году Украине с помощью Twitter-конвой было передано 271 автомобиль из Латвии на общую предварительную сумму 903 453 евро.

Справочно

Twitter-конвой - это инициатива, которая начала работу в феврале 2022 года. За время существования проекта в Украину из Латвии было отправлено более 1100 различных автомобилей общей стоимостью около 2 миллионов евро. Колонны отправлялись каждую неделю.

Сейчас к рассмотрению в правительстве готовят документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

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