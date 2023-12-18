Латвия до конца года подготовит еще более 1500 украинских военных

Латвия увеличивает объемы подготовки украинских военных. До конца года еще более 1500 украинских военных пройдут тренировки у латвийских инструкторов. Об этом шла речь во время встречи в Киеве делегаций министерств обороны двух стран под председательством министров Рустема Умерова и Андриса Спрудса, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского оборонного ведомства.

Детали

Во время переговоров делегаций начальник управления доктрин и индивидуальной подготовки Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ полковник Николай Губень сообщил, что начиная с июля 2022 года при содействии латвийской стороны удалось подготовить около 350 украинских военнослужащих по нескольким направлениям подготовки.

Он добавил, что в 2023 году объемы подготовки с участием Латвии увеличились более чем в четыре раза, и до конца года будет подготовлено еще более 1500 военных ВСУ.

Латвия тренирует украинских военных по таким направлениям, как базовая общевойсковая подготовка, подготовка лидера "офицер - сержант", сапер, стрелок и другие.

По словам Губеня, эти тренировки существенно повышают качество подготовки личного состава. При этом украинская сторона предлагает учесть полученный украинскими военными боевой опыт в дальнейшем процессе подготовки.

"Предлагается в 2024 году при участии Латвии провести подготовку ориентировочно 96 командиров отделений и 360 боевых медиков", - добавил Губень.

Опережая график: Британия завершила подготовку 30 тысяч украинских военных