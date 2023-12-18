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Латвия до конца года подготовит еще более 1500 украинских военных

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 10:27  •  26298 просмотра

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Латвия увеличит свои усилия по подготовке военных. До конца года еще более 1500 дополнительных украинских военнослужащих пройдут тренировки.

Латвия увеличивает объемы подготовки украинских военных. До конца года еще более 1500 украинских военных пройдут тренировки у латвийских инструкторов. Об этом шла речь во время встречи в Киеве делегаций министерств обороны двух стран под председательством министров Рустема Умерова и Андриса Спрудса, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского оборонного ведомства. 

Детали

Во время переговоров делегаций начальник управления доктрин и индивидуальной подготовки Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ полковник Николай Губень сообщил, что начиная с июля 2022 года при содействии латвийской стороны удалось подготовить около 350 украинских военнослужащих по нескольким направлениям подготовки.

Он добавил, что в 2023 году объемы подготовки с участием Латвии увеличились более чем в четыре раза, и до конца года будет подготовлено еще более 1500 военных ВСУ.

Латвия тренирует украинских военных по таким направлениям, как базовая общевойсковая подготовка, подготовка лидера "офицер - сержант", сапер, стрелок и другие. 

По словам Губеня,  эти тренировки существенно повышают качество подготовки личного состава. При этом украинская сторона предлагает учесть полученный украинскими военными боевой опыт в дальнейшем процессе подготовки.

"Предлагается в 2024 году при участии Латвии провести подготовку ориентировочно 96 командиров отделений и 360 боевых медиков", - добавил Губень.

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