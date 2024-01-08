В Минобороны выявили нарушения на более 10 млрд грн - Умеров

За последние четыре месяца в Минобороны были выявлены нарушения на более 10 млрд грн, совершенные ранее. Оборонное ведомство тесно сотрудничает с правоохранителями и специальными службами. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

Новости о задержаниях и уголовных делах, которые вы видите в последнее время, - это изменения. Изменения, которые будут заметны все чаще. Один из приоритетов команды Министерства обороны - вычистка системы от недобропорядочных участников - внутри учреждения и снаружи. Активно работаем над этим - в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы его преодолеем министр обороны Украины Рустем Умеров

По словам чиновника, полностью смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция ведомства, которые уже выявили много нарушений - за последние четыре месяца на более чем 10 млрд грн нарушений, которые были совершены ранее.

Умеров отметил, что в ведомстве "жестко реагируют" на все такие случаи и тесно сотрудничают с правоохранителями и специальными службами, передают коллегам всю необходимую информацию.

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Он напомнил, что в декабре Служба безопасности Украины во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн.

Это то, о чем можем говорить публично. Впереди будут еще новости. В то же время работаем над тем, чтобы решать проблему системно: внедряем новую архитектуру закупок по стандартам НАТО министр обороны Украины Рустем Умеров

По его словам, перестройка закупочных механизмов в министерстве происходит так, чтобы не повредить непрерывным поставкам оружия и тылового имущества для ВСУ.

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Чиновник заявил, что отныне Минобороны "устанавливает правила игры, формирует политику, контролирует торги", а закупки осуществляют два специальных агентства.

Недавно презентовали работу первой - "Государственного оператора тыла", который будет закупать тыловое имущество, в частности еду, одежду, топливо. Кадрово перезагружаем "Агентство оборонных закупок", которое специализируется на закупке оружия министр обороны Украины Рустем Умеров

Министр сообщил, что уже есть конкретные результаты: за четыре месяца удалось сэкономить по всем тыловым закупкам примерно 3,5 млрд грн, что ориентировочно составляет 20% от запланированной суммы на закупки.

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Также Минобороны впервые приобрело 50 000 комплектов женской формы, 100 000 электрических грелок, 15 000 активных наушников, а с поставщиком наушников были проведены переговоры, что позволило дополнительно сэкономить государственные средства на 11,7 млн грн, отметил чиновник.