Минобороны за четыре месяца заключило 186 договоров на более 17 млрд грн: что закупали
Киев • УНН
Министерство обороны Украины подписало 186 контрактов на сумму 17 миллиардов гривен, сэкономив более 3,5 миллиарда гривен.
В Минобороны заявили, что за период с 6 сентября по 31 декабря заключили 186 договоров на сумму более 17 миллиардов гривен, руководствуясь принципами прозрачности и экономии, что позволило сэкономить более 3,5 млрд грн, передает УНН.
Реформа тыловых закупок не повлияла на своевременное обеспечение наших защитников и защитниц. Пока ГП "Государственный оператор тыла" готовился к запуску, Минобороны самостоятельно организовывало закупки продуктов, одежды, горюче-смазочных материалов. Соглашения заключили с соблюдением принципов прозрачности, качества и экономии бюджетных средств. Результат - экономия бюджетных средств только на закупке продовольствия примерно 2,5 миллиарда гривен, это 25% от запланированной суммы
Детали
Министерство обороны завершило реформу закупок тылового имущества. Отныне все функции тыловых закупок перейдут к "Агентству закупок в сфере обороны".
Чтобы не прервать своевременные поставки в ВСУ в переходный период, в течение последних месяцев Минобороны продолжало самостоятельно заключать соответствующие соглашения с учетом принципов прозрачности, качества и экономии бюджетных средств, говорится в сообщении. Почти 100% тыловых закупок вышли на Prozorro.
Также сообщается, что министерство впервые приобрело 50 тысяч комплектов женской формы, закупило 100 тысяч электрических грелок, а также 300 000 химических, а также приобрело и получило 15 тысяч активных наушников для защиты военнослужащих во время мощных взрывов.
Всего в 2023 году для тылового обеспечения Вооруженных Сил Министерством обороны было заложено 97 миллиардов гривен. Контракты заключены на все 100% бюджета.
В следующем году доплаты военным останутся на уровне 2023 года - Минобороны28 декабрь 2023, 08:50 • 32972 просмотра
Минобороны за четыре месяца заключило 186 договоров на более 17 млрд грн: что закупали
Министерство обороны Украины подписало 186 контрактов на сумму 17 миллиардов гривен, сэкономив более 3,5 миллиарда гривен.
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