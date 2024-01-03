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Міноборони за чотири місяці уклало 186 договорів на понад 17 млрд грн: що закуповували

Міноборони за чотири місяці уклало 186 договорів на понад 17 млрд грн: що закуповували

Київ • УНН

 • 32455 перегляди

Міністерство оборони України підписало 186 контрактів на суму 17 мільярдів гривень, заощадивши понад 3,5 мільярда гривень.

У Міноборони заявили, що за період з 6 вересня до 31 грудня уклали 186 договорів на суму понад 17 мільярдів гривень, керуючись принципами прозорості та економії, що дозволило заощадити понад 3,5 млрд грн, передає УНН.

Реформа тилових закупівель не вплинула на своєчасне забезпечення наших захисників та захисниць. Доки ДП "Державний оператор тилу" готувався до запуску, Міноборони самостійно організовувало закупівлі харчів, одягу, пально-мастильних матеріалів. Угоди уклали з дотриманням принципів прозорості, якості та економії бюджетних коштів. Результат – економія бюджетних коштів лише на закупівлі харчів приблизно 2,5 мільярди гривень, це 25% від запланованої суми 

- зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Деталі

Міністерство оборони завершило реформу закупівель тилового майна. Відтепер всі функції тилових закупівель перейдуть до "Агенції закупівель у сфері оборони".

Щоб не перервати своєчасне постачання до ЗСУ в перехідний період, впродовж останніх місяців Міноборони продовжувало самостійно укладати відповідні угоди з урахуванням принципів прозорості, якості та економії бюджетних коштів, йдеться в повідомленні. Майже 100% тилових закупівель вийшли на Prozorro.

Також повідомляється, що міністерство вперше придбало 50 тисяч комплектів жіночої форми, закупило 100 тисяч електричних грілок, а також 300 000 хімічних, а також придбало та отримало 15 тисяч активних навушників для захисту військовослужбовців під час потужних вибухів.

Загалом у 2023 році для тилового забезпечення Збройних Сил Міністерством оборони було закладено 97 мільярдів гривень. Контракти укладені на усі 100% бюджету.

В наступному році доплати військовим залишаться на рівні 2023 - Міноборони28.12.23, 10:50 • 34943 перегляди

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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