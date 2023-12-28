В следующем году доплаты военным останутся на уровне 2023 года - Минобороны
В 2024 году выплаты украинским военным не изменятся. Также планируется сохранить доплаты украинским военнослужащим в размере 30 и 100 тысяч гривен.
Херсон ночью подвергся очередной атаке врага: глава ОВА показал последствия
Российские войска этой ночью обстреляли Херсон.
Из-за непогоды без света 52 населенных пункта, ограничения электроснабжения не применяются - энергетики
Обесточены из-за непогоды 52 населенных пункта в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях. Электроэнергии, производимой электростанциями, хватает для обеспечения энергоснабжения всех потребителей.
В Черном море на вражеской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы - Силы обороны Юга
В Черном море произошел подрыв на вражеской морской мине гражданского судна под флагом Панамы.
Спрос на оборону: глобальные заказы на вооружение продолжают рост, несмотря на задержки с выполнением заказов
FT сообщила о близком к рекордному портфеле заказов оборонных компаний.
В Донецкой области россияне обстреляли более десятка населенных пунктов, есть повреждения
Российские войска продолжают обстреливать Донецкую область на трех направлениях.
На Луганщине враг осуществляет около 150-170 обстрелов в сутки - ОВА
В последнее время враг ежедневно осуществляет около 150-170 обстрелов.
Фактор Яровой: почему общественный деятель, выступавшая за изменения в системе закупок Минобороны, теперь их критикует
В последнее время в медийном пространстве снова активизировалась известная общественная деятельница, член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.
Байден заявил, что авиаудары США в Ираке направлены на сдерживание Ирана и боевиков от атак
Байден говорит, что авиаудары США в Ираке направлены на то, чтобы удержать Иран и боевиков от нападений.
Ким Чен Ын приказал армии и промышленности ускорить подготовку к войне - Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал своей армии, промышленности боеприпасов и сектору ядерного оружия ускорить подготовку к войне.