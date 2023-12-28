В следующем году доплаты военным останутся на уровне 2023 года - Минобороны

В новом 2024 году доплаты военнослужащим останутся без изменений, а именно на уровне 30 и 100 тысяч гривен. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир в интервью ВВС, пишет УНН.

Относительно доплат в размере 30 и 100 тысяч гривен, правительство планирует сохранить эти выплаты в течение периода действия военного положения, как это предусмотрено постановлением Кабмина № 168 - отметил Юрий Джигир.

Детали

Финансирование оборонного ведомства в 2024 году увеличилось в 10 раз, по сравнению с довоенным периодом. Расходы составят рекордные 1 триллион 164 млрд гривен. Их подавляющая часть будет направлена на обеспечение ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение и ветеранов. На выплаты военнослужащим в следующем году выделят 751,3 миллиарда гривен. На развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники - 265,4 млрд гривен. Также 100 млн гривен пойдет на жилье для военных.

В то же время Юрий Джигир отметил, что приведенные цифры - это ориентировочные показатели, которые зависят от боевой обстановки. Если возрастет интенсивность боев или увеличится количество военных, нужно будет увеличивать финансирование и менять бюджет.

Напомним,

Министерство обороны Украины делит свой бюджет на 2024 год на три основные части, подобно НАТО: более 70% - на личный состав, 20% - на на вооружение, а остальное - на оперативные расходы.

За 11 месяцев расходы госбюджета на оборону превысили 1,5 триллиона гривен