За 11 месяцев расходы госбюджета на оборону превысили 1,5 триллиона гривен

За январь - ноябрь 2023 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1559,4 млрд грн или 59,2% всех расходов общего фонда. Об этом со ссылкой на Министерство финансов Украины, передает УНН.

Детали

Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Так, за 11 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1559,4 млрд гривен или 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета - резюмировали в ведомстве.

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Отмечается что 168,2 млрд грн было выделено в ноябре. Средства были направлены на:

- денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

- медицинское обеспечение;

- и другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

Дополнение

В министерстве напомнили, что расходы сектора безопасности и обороны Правительство финансирует исключительно путем собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.

Поэтому чрезвычайно важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно платя налоги, а также покупая военные облигации - отметили в Минфине.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Государственный бюджет на 2024 год с доходами 1,768 триллиона гривен и расходами 3,35 триллиона гривен. Бюджет прогнозирует рост ВВП на 4,6% и инфляцию на уровне 9,7%.

Согласно документу, основная статья расходов это оборона.