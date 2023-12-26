Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Удержание стабильного курса валют и отсутствие галопирующей инфляции уже можно расценивать как положительные итоги уходящего года. Такое мнение в комментарии УНН высказал международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук.

Он напомнил, что 50% государственного бюджета сейчас формируются за счет заимствований.

"Поэтому в данном случае - да, у нас достаточно на сегодня стабильная ситуация, стабильный курс международных валют по отношению к нашей валюте и наоборот. У нас отсутствует галопирующая инфляция, у нас держится курс валют соответственно в тех условиях, в которых мы вместе с вами живем. Это можно оценивать с положительной точки зрения", - считает экономист.

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В то же время, он отметил, что правительство могло бы делать больше для поддержки отечественного производителя.

"С другой стороны, мы не видим с вами никаких практически решений со стороны, например, Министерства экономики и Кабинета министров в целом по развитию экономики, или, скажем, по какой-то реальной, не только на бумаге, помощи для национального производителя. Вот вы можете назвать такое решение? Я, например, не могу", - отметил Гарбарук.

Он подчеркнул, что власть должна думать о том, как развивать нашего национального производителя - инвестировать в реальные проекты, поддерживать, предоставлять преференции, размещать государственные заказы. Тогда мы увидим в экономике реальные изменения.

"До тех пор мы будем проедать средства, которые нам дают наши партнеры, и оплачивать те импортные товары и продукты, которые до сих пор поставляются в нашу страну.

Ну, давайте будем искренне говорить, мы видим с вами большие забастовки от польских, словацких, венгерских перевозчиков. Мы видели забастовки от фермеров из Польши, когда украинское зерно попало на польский рынок. Почему они защищают свой рынок, а мы свой рынок никаким образом не защищаем?" - добавил Гарбарук.

Еще один важный аспект, влияющий на экономическую ситуацию в стране, - бегство бизнеса за границу, перетекание в другие страны людей и денег, которые они вывозят с собой. Эти люди устраиваются в других странах, работают, платят налоги, платят там за товары и услуги. А значит в Украине бизнес недополучит прибыли, а государство - налоги.

"Поэтому миграционная ситуация на сегодня катастрофическая. И мы прекрасно понимаем, что мало того, погибают лучшие из лучших наших ребят, наших девушек, которые на передовой", - сказал Гарбарук, добавив, что кроме человеческой трагедии потеря каждого человека несет с собой и экономические потери.

По словам экономиста, государство должно думать о том, как превалировать и возвращать людей в Украину даже в условиях войны.

"Все зависит от нас. От нас, как от страны, от нас, как от страны. От нас, как от правительства. От нас, как от людей, от общества, бизнеса. Если мы будем создавать условия для того, чтобы людям было куда возвращаться, чтобы они имели где жить, где работать и если они были бы хоть минимально уверены, что на голову им не будет падать всякий кацапский хлам, иначе я не могу сказать, до тех пор ситуация будет оставаться в таком подвешенном состоянии. Мы должны действительно переходить на военные рельсы, но это не просто у всех все забрать и у всех все поделить. Это приоритет национального производителя, приоритет обеспечения Сил обороны именно национальными производителями, начиная от одежды, еды и заканчивая тем, что касается вооружения и боеприпасов. Это все должен производить национальный производитель", - подчеркнул эксперт.

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