Правительство выделит 40 млрд гривен на поддержку экономической активности и украинских производителей в 2024 году

Безуглая обнародовала основные тезисы нового законопроекта о мобилизации, который позволит призвать в армию мужчин с 25 лет и бывших нардепов

Марьяна Безуглая обнародовала тезисы обновленного законопроекта о мобилизации, в котором учтены замечания Главнокомандующего Валерия Залужного. По ее словам, законопроект снижает призывной возраст до 25 лет, обязывает становиться на воинский учет лиц в возрасте от 18 до 60 лет, а также убирает отсрочку для госслужащих.