Каким будет курс гривны до конца года и от чего будет зависеть в следующем - рассказал экономист

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«Повлиять на курс радикально могут только какие-то кардинальные изменения на фронте. К примеру, если украинская армия резко перейдет в наступление и действительно начнет меняться ситуация, это повлияет на курс. Тогда даже те, кто сейчас просто наблюдает, будут больше ждать победы, и поступление валюты в страну вырастет. Но если эти перемены действительно будут. До конца года гривна будет стабильной, не ожидается курс доллара более 40 гривен, потому что сейчас он удовлетворяет и одну, и другую стороны. Поэтому изменений нет и не предполагается», – рассказал Охрименко.

Что касается следующего года, экономист отметил, что курс гривны будет зависеть от финансовой помощи от партнеров. Если она будет поступать в размерах, которые анонсировали западные страны, то девальвации гривны не будет. Однако если средств будет поступать меньше, то следует все же ожидать девальвацию национальной валюты. Также на курс гривны будет влиять и продолжительность войны.

«Продолжительность войны будет иметь значение. Чем быстрее наступит победа, тем лучше. Это однозначный фактор. Затяжная война негативно повлияет на курс и повлечет ухудшение ситуации», – отметил эксперт.

Напомним

В Национальном банке Украины пока не видят потребности для изменения официального курса гривны, который подняли на 25% в июле.