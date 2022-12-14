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Яким буде курс гривні до кінця року та від чого залежатиме у наступному - розповів економіст

Яким буде курс гривні до кінця року та від чого залежатиме у наступному - розповів економіст

Київ • УНН

 • 1640035 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Наразі гривня стабільна, і кардинально вплинути на курс зможуть лише різкі зміни на фронті. Наприклад, активний наступ ЗСУ та різка зміна лінії фронту спричинять ревальвацію гривні. Про це в коментарі УНН розповів економіст Олександр Охріменко.

Цитата

«Вплинути на курс радикально можуть лише якісь кардинальні зміни на фронті. Наприклад, якщо українська армія різко перейде в наступ і дійсно почне змінюватись ситуація, це вплине на курс. Тоді навіть ті, хто зараз просто спостерігає, будуть більше чекати перемогу, і надходження валюти в країну зросте. Але якщо ці зміни дійсно будуть. До кінця року гривня буде стабільною, не очікується курс долару більше ніж 40 гривень, бо зараз він задовольняє і одну, й іншу сторони. Тому змін немає і не передбачається», – розповів Охріменко.

Що стосується наступного року, то економіст зазначив, що курс гривні залежатиме від фінансової допомоги від партнерів. Якщо вона надходитиме в тих розмірах, які анонсували західні країни, то девальвації гривні не буде. Проте, якщо коштів надходитиме менше, то варто все ж очікувати девальвацію національної валюти. Також на курс гривні впливатиме і тривалість війни.

«Тривалість війни матиме значення. Чим швидше настане перемога, тим краще. Це однозначний фактор. Затяжна війна негативно вплине на курс і спричинить погіршення ситуації», – зазначив експерт.

Нагадаємо

У Національному банку України наразі не бачать потреби для зміни офіційного курсу гривні, який підняли на 25% у липні.

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