НБУ поки не планує змінювати офіційний курс

Цитата

"Наразі Нацбанк не вбачає потреб у додатковому курсовому коригуванні. Водночас належних передумов для повернення до плаваючого курсу наразі немає", - зазначили у регуляторі.

Деталі

У НБУ зауважили, що фіксація курсу дала змогу утримати макроекономічну стабільність і контрольованість цінової ситуації, водночас валютні обмеження – забезпечити критичні потреби економіки без значної шкоди для валютного ринку.

Доповнення

21 липня НБУ вперше з початку повномасштабної війни рф проти України 24 лютого підняв офіційний курс гривні до долара США - на 25% до 36,5686 грн/дол.