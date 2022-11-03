НБУ поки не планує змінювати офіційний курс
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Національному банку України наразі не бачать потреби для зміни офіційного курсу гривні, який підняли на 25% у липні. Про це повідомили у НБУ за підсумками онлайн-зустрічі із бізнесом, пише УНН.
Цитата
"Наразі Нацбанк не вбачає потреб у додатковому курсовому коригуванні. Водночас належних передумов для повернення до плаваючого курсу наразі немає", - зазначили у регуляторі.
Деталі
У НБУ зауважили, що фіксація курсу дала змогу утримати макроекономічну стабільність і контрольованість цінової ситуації, водночас валютні обмеження – забезпечити критичні потреби економіки без значної шкоди для валютного ринку.
Доповнення
21 липня НБУ вперше з початку повномасштабної війни рф проти України 24 лютого підняв офіційний курс гривні до долара США - на 25% до 36,5686 грн/дол.