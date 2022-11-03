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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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НБУ поки не планує змінювати офіційний курс

НБУ поки не планує змінювати офіційний курс

Київ • УНН

 • 322223 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Національному банку України наразі не бачать потреби для зміни офіційного курсу гривні, який підняли на 25% у липні. Про це повідомили у НБУ за підсумками онлайн-зустрічі із бізнесом, пише УНН.

Цитата

"Наразі Нацбанк не вбачає потреб у додатковому курсовому коригуванні. Водночас належних передумов для повернення до плаваючого курсу наразі немає", - зазначили у регуляторі.

Деталі

У НБУ зауважили, що фіксація курсу дала змогу утримати макроекономічну стабільність і контрольованість цінової ситуації, водночас валютні обмеження – забезпечити критичні потреби економіки без значної шкоди для валютного ринку.

Доповнення

21 липня НБУ вперше з початку повномасштабної війни рф проти України 24 лютого підняв офіційний курс гривні до долара США - на 25% до 36,5686 грн/дол.

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