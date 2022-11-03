НБУ пока не планирует менять официальный курс

Цитата

"На данный момент Нацбанк не видит потребностей в дополнительной курсовой корректировке. В то же время надлежащих предпосылок для возврата к плавающему курсу пока нет", - отметили в регуляторе.

Детали

В НБУ указали, что фиксация курса позволила удержать макроэкономическую стабильность и контролируемость ценовой ситуации, в то же время валютные ограничения – обеспечить критические потребности экономики без значительного ущерба для валютного рынка.

Дополнение

21 июля НБУ впервые с начала полномасштабной войны рф против Украины 24 февраля поднял официальный курс гривны к доллару США – на 25% до 36,5686 грн/долл.