НБУ пока не планирует менять официальный курс
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Национальном банке Украины пока не видят необходимости изменения официального курса гривны, который подняли на 25% в июле. Об этом сообщили в НБУ по итогам онлайн-встречи с бизнесом, пишет УНН.
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"На данный момент Нацбанк не видит потребностей в дополнительной курсовой корректировке. В то же время надлежащих предпосылок для возврата к плавающему курсу пока нет", - отметили в регуляторе.
Детали
В НБУ указали, что фиксация курса позволила удержать макроэкономическую стабильность и контролируемость ценовой ситуации, в то же время валютные ограничения – обеспечить критические потребности экономики без значительного ущерба для валютного рынка.
Дополнение
21 июля НБУ впервые с начала полномасштабной войны рф против Украины 24 февраля поднял официальный курс гривны к доллару США – на 25% до 36,5686 грн/долл.