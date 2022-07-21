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НБУ вперше з початку війни підняв курс - на 25% до понад 36,5 гривні за долар

НБУ вперше з початку війни підняв курс - на 25% до понад 36,5 гривні за долар

Київ • УНН

 • 276726 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Національний банк України вперше з 24 лютого підняв офіційний курс гривні до долара США - на 25% до 36,5686 грн/дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію НБУ.

Цитата

"Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Такий крок, очікують у НБУ, дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.

Офіційний курс гривні до долара США й надалі є фіксованим, наголосили у НБУ. 

За оцінками Національного банку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

"Корекція офіційного курсу гривні матиме лише обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін, зумовлене останні місяці насамперед наслідками війни для пропозиції товарів і послуг та вартості логістики, а також динамікою цін на світових товарних ринках. Натомість фіксація офіційного курсу на новому стійкішому рівні дасть змогу НБУ зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні", - зазначили у НБУ.

Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому і безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними. Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного. Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому, додали у регуляторі.

Доповнення

Нацбанк з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валюти для банків.

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