Минобороны приняло меры, чтобы предотвратить неэффективное расходование миллионов гривен
Киев • УНН
Министерство обороны Украины предупредило расходование 11,7 миллионов гривен, пересмотрев закупку специальных наушников по завышенным ценам.
Служба внутреннего аудита Минобороны провела исследование закупки спецнаушников и предупредило неэффективное расходование 11,7 миллиона гривен. Представители Минобороны договорились об уменьшении стоимости товара с победителями аукциона, - была объявлена закупка и сейчас 15 тысяч единиц средств индивидуальной защиты уже на складах, передает УНН.
Детали
Служба внутреннего аудита Минобороны провела исследование закупки наушников специальных (Вид 1 - 4, Тип 1 - 2, комплектность КШББ) - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Впоследствии аудиторы установили, что во время упрощенной закупки по лотам 1, 2 и 3 победитель процедуры предоставил предложения фактически одинаковых цен (20 550 гривен, 20 499 гривен и 20 493 гривны) на разные образцы наушников. Это создавало риск закупки по завышенным ценам.
Для решения этого вопроса Департаменту ресурсного обеспечения МОУ было предложено:
- Определить конкретные модели наушников, предложенных победителями;
- Провести мониторинг цен относительно подобных предложений на рынке.
Отмечается, что представители Минобороны в ходе встречи с победителями аукциона договорились об уменьшении стоимости товара по трем лотам. Это позволило предотвратить неэффективное расходование 11,7 миллиона гривен из бюджета.
Были объявлены закупки по пяти лотам, - такой тип активных специальных наушников, как указывается, Минобороны закупает впервые.
Дополнение
Сейчас все 15 тысяч единиц средств индивидуальной защиты уже на складах. В ближайшее время, обещает Минобороны, наушники будут переданы непосредственно подразделениям на наиболее приоритетных направлениях фронта.
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