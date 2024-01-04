Минобороны приняло меры, чтобы предотвратить неэффективное расходование миллионов гривен

ukenru
Эксклюзив
06:36 • 25058 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 47706 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 117875 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 151932 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 124732 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120359 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 153194 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116356 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122826 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130570 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 70954 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 87096 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 38021 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 102492 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 76284 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 117887 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 151944 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 113339 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 120477 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 153201 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 208 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143091 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 150742 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155225 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153348 просмотра
Актуальное
Минобороны приняло меры, чтобы предотвратить неэффективное расходование миллионов гривен

Минобороны приняло меры, чтобы предотвратить неэффективное расходование миллионов гривен

Киев • УНН

 • 29436 просмотра

Министерство обороны Украины предупредило расходование 11,7 миллионов гривен, пересмотрев закупку специальных наушников по завышенным ценам.

Служба внутреннего аудита Минобороны провела исследование закупки спецнаушников и предупредило неэффективное расходование 11,7 миллиона гривен. Представители Минобороны договорились об уменьшении стоимости товара с победителями аукциона, - была объявлена закупка и сейчас 15 тысяч единиц средств индивидуальной защиты уже на складах, передает УНН.

Детали

Служба внутреннего аудита Минобороны провела исследование закупки наушников специальных (Вид 1 - 4, Тип 1 - 2, комплектность КШББ) - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Впоследствии аудиторы установили, что во время упрощенной закупки по лотам 1, 2 и 3 победитель процедуры предоставил предложения фактически одинаковых цен (20 550 гривен, 20 499 гривен и 20 493 гривны) на разные образцы наушников. Это создавало риск закупки по завышенным ценам.

Для решения этого вопроса Департаменту ресурсного обеспечения МОУ было предложено:

  • Определить конкретные модели наушников, предложенных победителями;
  • Провести мониторинг цен относительно подобных предложений на рынке.

Отмечается, что представители Минобороны в ходе встречи с победителями аукциона договорились об уменьшении стоимости товара по трем лотам. Это позволило предотвратить неэффективное расходование 11,7 миллиона гривен из бюджета.

Были объявлены закупки по пяти лотам, - такой тип активных специальных наушников, как указывается, Минобороны закупает впервые.  

Дополнение

Сейчас все 15 тысяч единиц средств индивидуальной защиты уже на складах. В ближайшее время, обещает Минобороны, наушники будут переданы непосредственно подразделениям на наиболее приоритетных направлениях фронта.

Напомним,

В Минобороны заявили, что за период с 6 сентября по 31 декабря заключили 186 договоров на сумму более 17 миллиардов гривен, руководствуясь принципами прозрачности и экономии, что позволило сэкономить более 3,5 млрд грн

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ04.01.24, 09:41 • 444275 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы