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Міноборони вжило заходи, щоб запобігти неефективному витрачанню мільйонів гривень

Міноборони вжило заходи, щоб запобігти неефективному витрачанню мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 29441 перегляди

Міністерство оборони України попередило витрачання 11,7 мільйонів гривень, переглянувши закупівлю спеціальних навушників за завищеними цінами.

Служба внутрішнього аудиту Міноборони провела дослідження закупівлі спецнавушників та попередило неефективне витрачання 11,7 мільйона гривень. Представники Міноборони домовилися про зменшення вартості товару з переможцями аукціону, - було оголошено закупівлю і наразі 15 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту уже на складах, передає УНН.

Деталі

Служба внутрішнього аудиту Міноборони провела дослідження закупівлі навушників спеціальних (Вид 1 - 4, Тип 1 - 2, комплектність КШББ) – ідеться у повідомленні оборонного відомства.

Згодом аудитори встановили, що під час спрощеної закупівлі за лотами 1, 2 та 3 переможець процедури надав пропозиції фактично однакових цін (20 550 гривень, 20 499 гривень та 20 493 гривні) на різні зразки навушників. Це створювало ризик закупівлі за завищеними цінами.

Для вирішення цього питання Департаменту ресурсного забезпечення МОУ було запропоновано:

  • Визначити конкретні моделі навушників, запропонованих переможцями;
  • Провести моніторинг цін щодо подібних пропозицій на ринку.

Зазначається, що представники Міноборони у ході зустрічі з переможцями аукціону домовилися про зменшення вартості товару за трьома лотами. Це дозволило запобігти неефективному витрачанню 11,7 мільйона гривень з бюджету.

Було оголошено закупівлі за п’ятьма лотами, - такий тип активних спеціальних навушників, як вказується, Міноборони закуповує вперше.  

Доповнення

Наразі всі 15 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту уже на складах. Найближчим часом, обіцяє Міноборони, навушники будуть передані безпосередньо підрозділам на найбільш пріоритетних напрямках фронту.

Нагадаємо

У Міноборони заявили, що за період з 6 вересня до 31 грудня уклали 186 договорів на суму понад 17 мільярдів гривень, керуючись принципами прозорості та економії, що дозволило заощадити понад 3,5 млрд грн

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Ігор Тележніков

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