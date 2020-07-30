Трьох експосадовців ЗСУ підозрюють у завданні понад 37 млн гривень збитків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Трьом колишнім посадовцям Збройних сил України повідомлено про підозру у зловживаннях, що завдали понад 37 млн гривень збитків Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру 3 колишнім посадовцям Збройних сил України та 2 представникам приватного товариства, зловживання яких під час облаштування військового полігону „Широкий лан“ завдали державі збитків на суму понад 37 млн гривень”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що слідством встановлено, що у 2017-2018 роках начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України, начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головного КЕУ ЗСУ та начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ у змові з представниками приватного товариства, а саме його директором та бенефіціарним власником, організували прийом робіт та послуг з облаштування польового табору “Широкий лан” у села Улянівка Миколаївської області.
Також попри те, що роботи з облаштування польового табору фактично не були виконані, посадовці ЗСУ все ж “посприяли” в перерахуванні коштів на рахунки компанії.
“Як наслідок, державі було завдано збитків на суму понад 37 млн гривень, що підтверджується висновком Державної аудиторської служби та проведеними у справі експертизами”, — зазначається в повідомленні.
На сьогодні колишнім службовцям Збройних сил України та двом представникам приватного товариства інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Окрім того, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
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