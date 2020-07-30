ВАКС призначив до розгляду справу щодо корупції в Міноборони при закупівлі пального
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу щодо розтрати 58 млн гривень державних коштів під закупівлі палива для Міністерства оборони, триває підготовчий розгляд. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"30 липня 2020 року Вищий антикорупційний суд за результатами підготовчого засідання призначив до розгляду по суті та фактично розпочав розгляд у справі про обвинувачення колишнього заступника Міністра оборони України, директора та працівника відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, службовця Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони та представника ТОВ "Трейд Коммодіті" у розтраті коштів Державного бюджету України в особливо великому розмірі під час закупівлі палива для Міністерства оборони України на загальну суму понад 58 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наступне засідання призначено на 8 вересня 2020 року.
Нагадаємо, НАБУ оприлюднило схеми розкрадань коштів при закупівлях пального в Міноборони.