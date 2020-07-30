ВАКС призначив до розгляду справу щодо корупції в Міноборони при закупівлі пального

"30 липня 2020 року Вищий антикорупційний суд за результатами підготовчого засідання призначив до розгляду по суті та фактично розпочав розгляд у справі про обвинувачення колишнього заступника Міністра оборони України, директора та працівника відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, службовця Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони та представника ТОВ "Трейд Коммодіті" у розтраті коштів Державного бюджету України в особливо великому розмірі під час закупівлі палива для Міністерства оборони України на загальну суму понад 58 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наступне засідання призначено на 8 вересня 2020 року.

Нагадаємо, НАБУ оприлюднило схеми розкрадань коштів при закупівлях пального в Міноборони.