ВАКС назначил к рассмотрению дело о коррупции в Минобороны при закупке топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело о растрате 58 млн гривен государственных средств под закупки топлива для Министерства обороны, продолжается подготовительное рассмотрение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"30 июля 2020 года Высший антикоррупционный суд по результатам подготовительного заседания назначил к рассмотрению по существу и фактически начал рассмотрение по делу об обвинении бывшего заместителя Министра обороны Украины, директора и работника отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащего Департамента внутреннего аудита Минобороны и представителя ООО "Трейд Коммодити" в растрате средств Государственного бюджета Украины в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму более 58 млн гривен", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следующее заседание назначено на 8 сентября 2020 года.
Напомним, НАБУ обнародовало схемы хищений средств при закупках топлива в Минобороны.