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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 250 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113562 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118446 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102885 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВАКС назначил к рассмотрению дело о коррупции в Минобороны при закупке топлива

ВАКС назначил к рассмотрению дело о коррупции в Минобороны при закупке топлива

Киев  •  УНН

 • 11064 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело о растрате 58 млн гривен государственных средств под закупки топлива для Министерства обороны, продолжается подготовительное рассмотрение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"30 июля 2020 года Высший антикоррупционный суд по результатам подготовительного заседания назначил к рассмотрению по существу и фактически начал рассмотрение по делу об обвинении бывшего заместителя Министра обороны Украины, директора и работника отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащего Департамента внутреннего аудита Минобороны и представителя ООО "Трейд Коммодити" в растрате средств Государственного бюджета Украины в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму более 58 млн гривен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следующее заседание назначено на 8 сентября 2020 года.

Напомним, НАБУ обнародовало схемы хищений средств при закупках топлива в Минобороны.

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