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НАБУ оприлюднило схеми розкрадань коштів при закупівлях пального в Міноборони

НАБУ оприлюднило схеми розкрадань коштів при закупівлях пального в Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили схему розтрати коштів держбюджету під час закупівлі палива для Міністерства оборони, передає УНН із посиланням на прес-службу НАБУ.

За версією слідства, на початку 2016 року комітет із конкурсних торгів Міноборони організував процедуру відкритих торгів на закупівлю рідинного палива. За результатом торгів 26 квітня 2016 року Комітет за 14 лотами затвердив до оплати пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні. 13 та 18 травня 2016 року між Міноборони та переможцем конкурсних торгів було укладено 14 договорів про постачання понад 80 тис. тон палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів Державного бюджету України на загальну суму понад 1 млрд грн.

Після того, як було поставлено близько 1/20 обумовленого обсягу, заступник міністра оборони та директор департаменту держзакупівель Міноборони спільно з переможцем торгів укладають додаткові угоди, відповідно до яких вартість палива зростає на 10%.

Після збільшення ціни на 10%, посадовці Міноборони спільно з постачальником палива знову укладають додаткові угоди, в результаті чого вартість палива зросла ще на близько 5,8%. Лише після безпідставного збільшення ціни за одиницю товару в середньому на 16% від початкової, переможець торгів починає постачати паливо. Внаслідок цього на користь постачальника безпідставно та незаконно було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили корупційну схему щодо розтрати державних коштів в сумі понад 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони України.

Як з'ясували ЗМІ мова про тендер, який в квітні минулого року виграло ТОВ "Трейд Коммодіті".

У компанії назвали звинувачення в корупції безпідставними.

У Міноборони, в свою чергу, справу НАБУ вважають "замовленням" гравців паливного ринку та наголошують на тому, що, згідно висновку Торгово-промислової палати, ніяких порушень під час тендеру виявлене не було.

Українські Національні Новини

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