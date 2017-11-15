НАБУ обнародовало схемы хищений средств при закупках топлива в Минобороны

По версии следствия, в начале 2016 года Комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкостного топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года Комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках более 80 тыс. тонн топлива для техники специального назначения за счет средств Государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

После того, как было поставлено около 1/20 оговоренного объема, заместитель министра обороны и директор департамента госзакупок Минобороны совместно с победителем торгов заключают дополнительные соглашения, согласно которым стоимость топлива возрастает на 10%.

После увеличения цены на 10%, должностные лица Минобороны совместно с поставщиком топлива снова составляют дополнительные соглашения, в результате чего стоимость топлива выросла еще на около 5,8%. Лишь после безосновательного увеличения цены за единицу товара в среднем на 16% от начальной, победитель торгов начинает поставлять топливо. В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно было перечислено бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн.

Как сообщал УНН, 11 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Как выяснили СМИ речь идет о тендере, который в апреле прошлого года выиграло "Трейд Коммодити".

В компании назвали обвинения в коррупции безосновательными.

В Минобороны, в свою очередь, дело НАБУ считают "заказом" игроков топливного рынка и отмечают, что, согласно заключению Торгово-промышленной палаты, никаких нарушений во время тендера обнаружено не было.