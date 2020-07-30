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Троих экс-чиновников ВСУ подозревают в нанесении более 37 млн гривен убытков

Троих экс-чиновников ВСУ подозревают в нанесении более 37 млн гривен убытков

Киев  •  УНН

 • 12694 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Трем бывшим чиновникам Вооруженных сил Украины сообщено о подозрении в злоупотреблениях, что нанесли более 37 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении 3 бывшим чиновникам Вооруженных сил Украины и 2 представителям частного общества, злоупотребления которых при обустройстве военного полигона "Широкий лан " нанесли государству ущерб на сумму свыше 37 млн гривен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следствием установлено, что в 2017-2018 годах начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ и начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ в сговоре с представителями частного общества, а именно его директором и бенефициарным владельцем, организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в села Ульяновка Николаевской области.

Также несмотря на то, что работы по обустройству полевого лагеря фактически не были выполнены, должностные лица ВСУ все же "помогли" в перечислении средств на счета компании.

"Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму свыше 37 млн гривен, что подтверждается заключением Государственной аудиторской службы и проведенными по делу экспертизами", - отмечается в сообщении.

На сегодня бывшим служащим Вооруженных сил Украины и двум представителям частного общества инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, ВАКС назначил к рассмотрению дело о коррупции в Минобороны при закупке горючего.

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