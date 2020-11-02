Справа полігону "Широкий лан": розслідування завершено

“Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, та відкриття матеріалів у справі щодо розтрати колишніми посадовцям Збройних сил України та двома представниками приватного товариства понад 37 млн гривень під час облаштування військового полігону “Широкий лан”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваним та їх захисникам для ознайомлення. Після чого обвинувальний акт буде скеровано до ВАКС для розгляду.

Як вже повідомлялось, у 2017-2018 роках начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України, начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головного КЕУ ЗСУ та начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ у змові з представниками приватного товариства, а саме його директором та бенефіціарним власником, організували прийом робіт та послуг з облаштування польового табору “Широкий лан” у с. Улянівка Миколаївської області.

Попри те, що роботи з облаштування польового табору фактично не були виконані, посадовці ЗСУ все ж “посприяли” в перерахуванні на рахунки компанії коштів.

Як наслідок, державі було завдано збитків на суму понад 37 млн гривень, що підтверджується висновком Державної аудиторської служби та проведеними у справі експертизами.

Нагадаємо, трьом колишнім посадовцям Збройних сил України повідомлено про підозру у зловживаннях, що завдали понад 37 млн гривень збиткі.