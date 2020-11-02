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Дело полигона "Широкий лан": расследование завершено

Дело полигона "Широкий лан": расследование завершено

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Досудебное расследование по делу о растрате экс-чиновниками Вооруженных сил Украины 37 млн гривен, выделенных на обустройство полигона "Широкий лан", завершено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, и открытие материалов по делу о растрате бывшими должностным лицам Вооруженных сил Украины и двумя представителями частного общества более 37 млн гривен при обустройстве военного полигона "Широкий лан", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на сегодня материалы дела открыто подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После чего обвинительный акт будет направлен в ВАКС для рассмотрения.

Как уже сообщалось, в 2017-2018 годах начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ и начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ в сговоре с представителями частного общества, а именно его директором и бенефициарным владельцем, организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка Николаевской области.

Несмотря на то, что работы по обустройству полевого лагеря фактически не были выполнены, должностные лица ВСУ все же "помогли" в пересчете на счета компании средств.

Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму свыше 37 млн гривен, что подтверждается заключением Государственной аудиторской службы и проведенными по делу экспертизами.

Напомним, трем бывшим должностным лицам Вооруженных сил Украины сообщено о подозрении в злоупотреблениях, которые нанесли более 37 млн гривен убытков.

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