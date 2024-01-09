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Міноборони розриває всі контракти зі скандальними компаніями, пов'язаними з Гринкевичами

Міноборони розриває всі контракти зі скандальними компаніями, пов'язаними з Гринкевичами

Київ • УНН

 • 26680 перегляди

Міністерство оборони розриває контракти з фірмами, пов'язаними з підозрюваним у хабарництві бізнесменом Гринкевичем.

Міністерство оборони прийняло рішення розірвати контракти з компаніями, які пов'язані з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, якого затримало ДБР при спробі дати хабар. Про це під час пресконференції повідомив заступник міністра оборони Віталій Половенко, передає УНН.

Деталі

"Позиція така, що після публікації статті у ЗМІ міністерством оборони було зразу прийнято рішення стосовно розірвання тих договорів, які було попередньо укладені", - заявив Половенко.

Доповнення

Кілька місяців тому ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд гривень. Мова йде про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

29 грудня затримала Гринкевича за спробу дати хабаря у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Саме цю справу намагався "вирішити" Ігор Гринкевич з службовцем ДБР.

Вже 30 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Син Гринкевича Роман володіє компанією "Будівельний альянс монтажпроект", яка отримувала субпідряд і на будівництво полігону "Широкий лан" на Миколаївщині 3 2020 році. Тоді трьом колишнім посадовцям Збройних сил України було повідомлено про підозру у зловживаннях, що завдали понад 37 млн гривень збитків.

В листопаді того ж року, досудове розслідування у справі щодо розтрати експосадовцями Збройних сил України 37 млн гривень, виділених на облаштування полігону "Широкий лан", було завершено.

Нагадаємо

За останні чотири місяці у Міноборони були виявлені порушення на понад 10 млрд грн, вчинені раніше.

Павло Башинський

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