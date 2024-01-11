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Суд заарештував майно сім’ї та підконтрольних кампаній бізнесмена Гринкевича

Суд заарештував майно сім’ї та підконтрольних кампаній бізнесмена Гринкевича

Київ • УНН

 • 20417 перегляди

Майно львівського бізнесмена Гринкевича було заарештовано після того, як його затримали за спробу підкупу слідчого ДБР, а його компанії звинуватили у постачанні неякісної продукції міністерству оборони України.

Суд арештовав майно сім’ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена, якого затримало ДБР при спробі дати хабар слідчому Бюро. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про Ігоря Гринкевича.

За ініціативи ДБР арештовано майно сім’ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена - одного з найбільших постачальників міністерства оборони, який намагався дати хабар слідчому Бюро

- йдеться у повідомленні НАЗК.

Як зазначається, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній.

Накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

Отримано висновок експертів згідно з якими встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями Збройних Сил України

- йдеться у повідомленні ДБР.

 Нагадаємо

Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Як повідомляється, наразі перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів.

9 грудня затримала Гринкевича за спробу дати хабаря у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Саме цю справу намагався "вирішити" Ігор Гринкевич з службовцем ДБР.

Вже 30 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тетяна Краєвська

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