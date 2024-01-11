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Суд арестовал имущество семьи и подконтрольных кампаний бизнесмена Гринкевича

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 10:28  •  9501 просмотра

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Имущество львовского бизнесмена Гринкевича было арестовано после того, как его задержали за попытку подкупа следователя ГБР, а его компании обвинили в поставках некачественной продукции министерству обороны Украины.

Суд арестовал имущество семьи и подконтрольных кампаний львовского бизнесмена, которого задержало ГБР при попытке дать взятку следователю Бюро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как стало известно УНН из собственных источников речь об Игоре Гринкевиче.

По инициативе ГБР арестовано имущество семьи и подконтрольных кампаний львовского бизнесмена - одного из крупнейших поставщиков министерства обороны, который пытался дать взятку следователю Бюро

- говорится в сообщении НАПК.

Как отмечается, были проведены обыски по адресам проживания и работы бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний.

Наложены аресты на недвижимое имущество, транспортные средства премиум-класса, которые находятся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний.

Получено заключение экспертов согласно которым установлено, что вся поставленная продукция компаниями бизнесмена на нужды МОУ в 2023 году не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования военнослужащими Вооруженных Сил Украины

- говорится в сообщении ГБР.

 Напомним

Бюро возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку министерству обороны одежды на более чем 1,5 млрд грн.

Было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны. По предварительным оценкам это привело к убыткам бюджета на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное выполнение обязательств. Также, установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Как сообщается, сейчас проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не проводили никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров.

9 декабря задержала Гринкевича за попытку дать взятки в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Именно это дело пытался "решить" Игорь Гринкевич со служащим ГБР.

Уже 30 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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Court seizes property of businessman Hrynkevych's family and controlled campaigns
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