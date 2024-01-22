В управление АРМА переданы корпоративные права украинских бизнесов, связанных с РФ, на более 22 млрд грн
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с начала войны обеспечило защиту корпоративных прав предприятий, связанных с Россией, на сумму более 22 миллиардов гривен. Аресты происходят в рамках расследований в отношении корпораций, которые опосредованно или непосредственно связаны с российскими гражданами, и уже конфисковано активов на сумму почти 6 миллиардов гривен.
Кулеба призвал министров стран ЕС предоставить Украине больше оружия и конфисковать активы рф
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров стран ЕС увеличить поставки оружия, утвердить долгосрочную программу поддержки, конфисковать российские активы и прервать поставки в россию критических компонентов.
россияне сбросили два КАБа на Херсонскую область, попали по дому и территории монастыря - ОВА
Российские войска нанесли удар из авиации по селу в Херсонской области, попав в жилой дом и территорию монастыря, сообщает Херсонская областная военная администрация. О пострадавших не сообщается.
Ирландия выплатила украинским беженцам более 750 миллионов евро социальной помощи
С начала полномасштабного вторжения Ирландия потратила более 750 миллионов евро на социальные выплаты для более 110 000 украинских беженцев. Большинство средств было использовано на помощь в поиске работы и пенсии для беженцев старше 66 лет.
ГБР о деле Мазепы: застройка земель Киевской ГЭС может привести к техногенной катастрофе
Государственное бюро расследований (ГБР) предупреждает, что застройка в зоне Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) может привести к техногенной катастрофе.
Украинцы забили четыре мяча в матче испанской Примеры: Довбык и Цыганков обеспечили "Жироне" разгром "Севильи"
Украинцы Артем Довбык и Виктор Цыганков привели "Жирону" к победе над "Севильей", причем Довбык оформил хет-трик за шесть минут.
В восьми городах Украины нужны все группы и резусы крови: Минздрав призывает украинцев становиться донорами
В Министерстве здравоохранения отмечают, что по всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови.
Туск в Киеве: будем разговаривать, чтобы как можно скорее решить проблемы
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего визита в Киев отметил необходимость быстрого и дружественного решения двусторонних проблем.
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
Директор юридического департамента Нацбанка Александр Зима, находится под следствием за возможное злоупотребление служебным положением из-за письма, которое он направил в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с рекомендацией отказаться от исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ.
россияне незаконно вывезли из оккупированной Донетчины еще 17 украинских детей - Лубинец
17 украинских детей из Донецка были незаконно вывезены россиянами в москву для "реабилитации". Омбудсмен пояснил, что на самом деле это является стратегией принудительного предоставления российского гражданства украинским детям.