В управление АРМА переданы корпоративные права украинских бизнесов, связанных с РФ, на более 22 млрд грн

С начала полномасштабной войны в управление агентства по розыску и менеджменту активов переданы корпоративные права украинских субъектов хозяйствования, связанных с РФ на сумму более 22 млрд гривен.

Об этом сообщил Генпрокурор Андрей Костин во время брифинга, передает УНН.

С начала полномасштабного вторжения под процессуальным руководством прокуроров органами безопасности расследовалось 66 уголовных производств предметом которых являются активы, прямо или косвенно принадлежащие гражданам РФ. Еще 114 уголовных производств, в отношении преступлений совершенных субъектами предпринимательской деятельности и связанных с РФ, расследовали органы Нацпола. В ходе расследования указанных производств арестованы и переданы в управление АРМА корпоративные права 91 украинского юридического лица, субъекта хозяйствования, которые имеют бенефициарных владельцев граждан рф и государственные предприятия рф на сумму более 22 млрд гривен - сказал Генпрокурор.

Детали

Костин отметил, что среди пособников врага есть как "рядовые наводчики, чиновники коллаборационисты, так и бизнес, который ради наживы помогает врагу". Поэтому правоохранители противодействуют всем кампаниям, которые способствуют деятельности агрессора независимо от страны регистрации.

В ходе расследований уже наложен арест на российские и белорусские активы на сумму почти 6 млрд гривен. Также арестовано и передано в АРМА более 260 объектов недвижимости. Среди них целостные имущественные комплексы предприятий, заводы, частные портовые комплексы, офисные и жилые помещения и прочее.

Более 400 единиц транспортных средств и спецтехники, промышленное оборудование и продукцию общей стоимостью более 1,1 млрд долларов США.

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