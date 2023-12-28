В АРМА передали часть российских активов на более 11 миллиардов гривен - ГБР

Российские активы на десятки миллиардов гривен переданы в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). об этом со ссылкой на Государственное бюро расследований передает УНН.

Детали

Сумма активов, стоимость которых сейчас определена, составляет 11,5 млрд грн. В то же время на сегодня подсчитана лишь незначительная часть конфискованного имущества, а общая сумма может достигать сотни миллиардов - резюмировали в ведомстве.

По данным ГБР, в течение 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) удовлетворил иски заявления Министерства юстиции Украины о применении санкций против граждан РФ - олигархов, приближенных к президенту рф владимиру путину, в частности Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера, Александра Пономаренко, Александра Скоробогатько.

ГБР установили связь "SIA ROYAL PAY EUROPE" с рф: рассматривается применение санкции о взыскании более 1,8 млрд грн в доход Украины

В собственность нашего государства переданы следующие активы:

ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод"

ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью более 350 млн долл. США.

88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк".

Арестован судом и рассматривается ВАКС вопрос национализации следующих активов:

ЧАО "Ровнооблэнерго" (93,2%),

АО "Херсоноблэнерго" (99,9%),

АО "Черновцыоблэнерго" (96,8%),

АО "Житомироблэнерго" (95,5%),

ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), а также 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн (Гинер).

Дополнение

В ГБР также добавили, что национализированы различные доли уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО "Авангард-Виларти", которое кроме "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" владеет еще компанией "Итодер Инвестментс Лимитед" (Ethoder Investments Limited) и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь".

Структуры, подконтрольные Олегу Дерепаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта - резюмировали в Государственном бюро расследований.

В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники. Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения.

В АРМА передали более 24 млн грн арестованных средств украинца, который связан с российским олигархом гинером

В частности, речь идет о: 13 морских судов, 1547 железнодорожных вагонов, 299 транспортных средств, 12,3 тыс. тонн железорудной продукции, 87,14 тыс. тонн удобрений, 1,5 тыс. тонн сжиженного газа, 1,1 тыс. тонн химической продукции, 1,4 тыс. тонн строительных материалов, 65 тонн спиртовой продукции, 600 тонн продуктов питания.

Напомним,

ГБР совместно с АРМА работают над возвращением из Швейцарской Конфедерации арестованных более 113 млн долларов на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является экс-нардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго.