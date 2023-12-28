В АРМА передали часть российских активов на более 11 миллиардов гривен - ГБР

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  109268 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

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Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  138790 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

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Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  160655 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  152355 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  163833 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

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Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  167129 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  178041 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  186696 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  177818 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  167495 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  150799 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132456 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129504 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139296 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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Украина арестовала российские активы стоимостью в миллиарды долларов, в том числе торговый центр и заводы, в рамках введения санкций против союзников Путина.

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Снайпер ССО уничтожил группу противника, наступавшую на позиции возле Авдеевки

Во время ночного наблюдения на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО обнаружил вражескую группу, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений.

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Снайпер ССО уничтожил группу противника, наступавшую на позиции возле Авдеевки

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Херсон обстреливают оккупанты, в Днепровском районе слышны взрывы, жителей просят держаться подальше от окон.

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В рф увеличивается количество мемориалов погибшим военным: установка памятных досок в школах вызывает возражения у местных руководителей

Россия сталкивается с напряженностью из-за увеличения количества мемориалов солдатам, павшим в Украине; местные лидеры выступают против мемориальных досок "героям" в школах, ссылаясь на психологическое воздействие на детей.

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В рф увеличивается количество мемориалов погибшим военным: установка памятных досок в школах вызывает возражения у местных руководителей