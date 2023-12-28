В АРМА передали часть российских активов на более 11 миллиардов гривен - ГБР
Украина арестовала российские активы стоимостью в миллиарды долларов, в том числе торговый центр и заводы, в рамках введения санкций против союзников Путина.
россияне готовят мариупольцев к терактам: возможны провокации с их стороны
Оккупанты в Мариуполе, по сообщениям, готовятся к террористическим актам, призывая жителей избегать скопления людей и обеспечивать безопасность.
Херсон частично обесточен после вражеской атаки - МВА
Российские обстрелы вызвали частичное отключение электроэнергии в Херсоне. Ранее сообщалось о взрывах в городе.
рф запланировала очередную гибридную кампанию против Украины
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что кремль планирует гибридную кампанию, направленную на подрыв авторитета Президента Украины и подрыв ее обороны от российской агрессии.
россияне почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область: есть погибший
Российские войска обстреляли Днепропетровск из артиллерии и беспилотников, в результате чего один человек погиб, есть раненые и нанесен материальный ущерб.
Исламистская группа, вероятно, планировала нападение на Кельнский собор в Германии: подозревается таджик, которого взяли под стражу в Везеле
В немецком городе Везель арестован 30-летний таджик, которого подозревают в подготовке связанного с ИГ нападения на Кельнский собор и, возможно, на собор Святого Стефана в Вене.
Снайпер ССО уничтожил группу противника, наступавшую на позиции возле Авдеевки
Во время ночного наблюдения на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО обнаружил вражескую группу, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений.
Херсон под огнем оккупантов: в городе раздаются взрывы
Херсон обстреливают оккупанты, в Днепровском районе слышны взрывы, жителей просят держаться подальше от окон.
"Нафтогаз" завершил "деолигархизацию" облгазов
Нафтогаз интегрировал региональные и городские газовые компании, повысив энергетическую стабильность Украины и обеспечив бесперебойные поставки газа в военное время.
В рф увеличивается количество мемориалов погибшим военным: установка памятных досок в школах вызывает возражения у местных руководителей
Россия сталкивается с напряженностью из-за увеличения количества мемориалов солдатам, павшим в Украине; местные лидеры выступают против мемориальных досок "героям" в школах, ссылаясь на психологическое воздействие на детей.