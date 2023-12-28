ГБР установили связь "SIA ROYAL PAY EUROPE" с рф: рассматривается применение санкции о взыскании более 1,8 млрд грн в доход Украины

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск по материалам ГБР о применении санкции к ООО "РОЯЛ ПЕЙ". Речь идет о взыскании в бюджет Украины ценных бумаг и средств на общую сумму более 1,8 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Детали

Компания "SIA ROYAL PAY EUROPE" связана с российским букмекером "1xBet", который представлен в Украине ООО "ТВОЯ БЕТТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", установили правоохранители во время расследования.

Работники ГБР установили связь компании "SIA ROYAL PAY EUROPE" с российским букмекером "1xBet", представленного в Украине ООО "ТВОЯ БЕТТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ - информирует Бюро.

Сообщается, что указом президента Украины введено в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" к юридическому лицу-нерезиденту "SIA ROYAL PAY EUROPE" сроком 5 лет.

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Согласно официальной информации, к ООО "ТВОЯ БЕТТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" указом президента Украины и решением Совета национальной безопасности и обороны введены санкции сроком 50 лет. На украинских банковских счетах "SIA ROYAL PAY EUROPE" находятся средства российского капитала, указывается о сумме более 1,8 миллиарда в гривневом эквиваленте.

Эти средства летом этого года ГБР передало в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Подтверждается, что на основании постановлений суда на вышеуказанные средства российского капитала наложен арест.

Несмотря на то, что процентный доход от управления этими активами, размещенным на депозите в государственном банковском учреждении, составляет почти 43 млн грн, этого недостаточно для финансирования потребностей государства в условиях российской агрессии.

Поэтому ГБР, в рамках действующего законодательства, инициировало 100% взыскание активов "SIA ROYAL PAY EUROPE" в доход государства в соответствии с нормами Закона Украины "О санкциях - резюмирует ведомство.

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