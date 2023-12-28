Спецслужбы рф готовят против ГБР масштабную спецоперацию по дискредитации
Подозреваемые в государственной измене члены преступной организации готовят против Государственного бюро расследований масштабную медийную спецоперацию по дискредитации.
Сумскую область ночью армия рф обстреляла из минометов
Российские войска ночью обстреляли общину в Сумской области из минометов.
Республиканцы Колорадо обжаловали дисквалификацию Трампа на выборах в штате в Верховном суде США
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США дисквалификацию Трампа на выборах в Колорадо.
После атаки на корабль рф "Новочеркасск" оккупанты из порта Феодосии вывозят награбленное украинское зерно
Зафиксирована большая колонна грузовиков-зерновозов на феодосийской объездной дороге.
Враг ударил из артиллерии по Очакову в Николаевской области
Российские войска за прошедшие сутки обстреливали из артиллерии две громады в Николаевской области.
Оккупанты ранили еще двух жителей Донетчины
Армия рф за минувшие сутки ранила еще двух жителей Донецкой области - в Авдеевке и Переездном.
Армия рф на Запорожье нанесла 151 удар, есть разрушения
Враг вел огонь по 25 населенным пунктам Запорожской области.
На Киевщине усиливают контрдиверсионные и меры безопасности
В Киевской области с 28 декабря по 6 января будут проверять места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения и тому подобное.
Враг обстрелял два района в Харьковской области, есть повреждения
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области.
По Херсонской области россияне выпустили 404 снаряда, есть жертва
Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 80 раз.