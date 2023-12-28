Спецслужбы рф готовят против ГБР масштабную спецоперацию по дискредитации

По заданию российских спецслужб подозреваемые в государственной измене члены преступной организации, в которую входит действующий и бывший народные депутаты, готовят масштабную медийную спецоперацию по дискредитации работы ГБР. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Подозреваемые в государственной измене члены преступной организации готовят против Государственного бюро расследований масштабную медийную спецоперацию по дискредитации. По заданию спецслужб рф они планируют распространить фейки о ходе досудебного расследования в отношении них, рассказывать о якобы политических преследованиях и так далее. Через сомнительные источники в средствах массовой информации запланировано распространение не правдивой и "искаженной" информации для нивелирования доказанных следствием фактов и полученных доказательств - говорится в сообщении ГБР.

Детали

Как сообщается, Государственным бюро расследований совместно с СБУ была разоблачена эта преступная организация в ноябре текущего года. В ее состав входили действующий и бывший народные депутаты, помощник одного из них, а также экс-прокурор.

По указанию спецслужб рф они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и осложнения вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

Подозрение в государственной измене и участии в преступной организации получил действующий народный депутат, который осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу рф. Его парламентскому коллеге - ныне лишенному мандата, также сообщено о о подозрении. Кроме этого о подозрении сообщено бывшему прокурору и двум действующим работникам главного управления генерального штаба вооруженных сил рф (более известного как ГРУ).

Постановлением Печерского районного суда г. Киева действующему народному депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

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